Καβάλα - Παναθηναϊκός: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ο Παναθηναϊκός απέναντι στην Καβάλα (17/12) για την 5η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Παναθηναϊκός - Καλλιθέα
Ο Τετέ στο ματς Παναθηναϊκός - Καλλιθέα | Eurokinissi/ΣΩΤΗΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ
Ο Παναθηναϊκός αγωνίζεται στην Καβάλα απέναντι στην τοπική ομάδα σήμερα (17/12) για την 5η αγωνιστική του Κυπέλλου Ελλάδος με σέντρα στις 16:00 και τηλεοπτική μετάδοση από την Cosmote Sport 1.

Οι «πράσινοι» μετά τη νίκη τους επί της Κηφισιάς με 1-0, θέλουν να κάνουν το 4 στα 4 και στοχεύουν στις δύο πρώτες θέσεις, οι οποίες δίνουν το πλεονέκτημα στην ομάδα που θα φτάσει στα ημιτελικά, να παίξει τη ρεβάνς στην έδρα της.

Ο Ράφα Μπενίτεθ δεν συμπεριέλαβε στην αποστολή τους Πάλμερ-Μπράουν και Ζαρουρί για λόγους ξεκουράσης, τους Τσέριν και Τουμπά, που ταλαιπωρούνται από ίωση και τους ανέτοιμους Πελίστρι και Κυριακόπουλο. 

Οι γηπεδούχοι δεν έχουν ελπίδες πρόκρισης και με 1 βαθμό σε 3 ματς, βρίσκονται στην 17η θέση.

Αναλυτικά το πρόγραμμα:

  • Καβάλα – Παναθηναϊκός, 17/12/2025, 16:00, Δημοτικό Στάδιο Καβάλας “Ανθή Καραγιάννη”, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.
  • Ολυμπιακός – Ηρακλής, 17/12/2025, 18:00, “Γεώργιος Καραϊσκάκης”, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv.
  • ΠΑΟΚ – Μαρκό, 17/12/2025, 20:00, Γήπεδο Τούμπας, τηλεοπτική μετάδοση από Cosmote tv

