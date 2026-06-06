ΚΑΕ Ολυμπιακός: «Επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και πρόστιμο 100.000 ευρώ στον Γιαννακόπουλο»

Η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζήτησε την τιμωρία του Δημήτρη Γιαννακόπουλου και της ΚΑΕ Παναθηναϊκός, μετά τα όσα έγιναν στο Game 2 στο T-Center.
Συγκεκριμένα οι «ερυθρόλευκοι» ζητούν διετή απαγόρευση εισόδου από τα γήπεδα στον ισχυρό άνδρα των «πρασίνων» και πρόστιμο 100.000 ευρώ.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της ΚΑΕ Ολυμπιακός:
«Με τη σημερινή καταγγελία της προς τον Αθλητικό Δικαστή του ΕΣΑΚΕ, η ΚΑΕ Ολυμπιακός ζητά την επιβολή διετούς απαγόρευσης εισόδου στα γήπεδα και προστίμου 100.000 ευρώ στον Δημήτρη Γιαννακόπουλο, επικαλούμενη και τις επιβαρυντικές περιστάσεις της υποτροπής που προβλέπει ο Πειθαρχικός Κώδικας.
Επιπλέον, ζητά για τον ίδιο λόγο την επιβολή προστίμου 100.000 ευρώ και στην ΚΑΕ Παναθηναϊκός».
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