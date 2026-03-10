Και πώς να μην περάσει: Τα εντυπωσιακά πέναλτι από τον Μαυροπάνο και τους συμπαίκτες του στη Γουέστ Χαμ

Πρόσωπο της βραδιάς ήταν για τη Γουέστ Χαμ ο Ντίνος Μαυροπάνος καθώς ήταν ο άνθρωπος που εκτέλεσε το νικητήριο πέναλτι για τα «σφυριά» και τους χάρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του FA Cup κόντρα στην Μπρέντφορντ (κανονική διάρκεια 2-2).
Ωστόσο είναι άξιο αναφοράς οι εκτελέσεις των παικτών της Γουέστ Χαμ οι οποίοι είχαν 5x5 και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο.
