Μενού

Και πώς να μην περάσει: Τα εντυπωσιακά πέναλτι από τον Μαυροπάνο και τους συμπαίκτες του στη Γουέστ Χαμ

Η Γουέστ Χαμ του Ντίνου Μαυροπάνου επικράτησε της Μπρέντφορντ στη διαδικασία των πέναλτι έχοντας 5x5 εξαιρετικές εκτελέσεις και οι τέσσερις από αυτές στο δεξί... παραθυράκι του Κέλεχερ.

Reader symbol
Newsroom
Γουέστ Χαμ
Παίκτες της Γουέστ Χαμ | ΑΠΕ-ΜΠΕ/PETER POWELL
  • Α-
  • Α+

Πρόσωπο της βραδιάς ήταν για τη Γουέστ Χαμ ο Ντίνος Μαυροπάνος καθώς ήταν ο άνθρωπος που εκτέλεσε το νικητήριο πέναλτι για τα «σφυριά» και τους χάρισε την πρόκριση στην επόμενη φάση του FA Cup κόντρα στην Μπρέντφορντ (κανονική διάρκεια 2-2).

Ωστόσο είναι άξιο αναφοράς οι εκτελέσεις των παικτών της Γουέστ Χαμ οι οποίοι είχαν 5x5 και μάλιστα με εντυπωσιακό τρόπο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ