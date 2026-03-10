Μπακογιάννη κατά Σαμαρά: «Περίμενα να έχει περίσσευμα καρδιάς να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο»

Βολές κατά των πρώην πρωθυπουργών Αλέξη Τσίπρα και Αντώνη Σαμαρά εξαπέλυσε η βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Ντόρα Μπακογιάννη, όσον αφορά στα όσα είπαν και δεν είπαν αναφορικά με την απόφαση του πρωθυπουργού, Κυριάκου Μητσοτάκη, να στείλει δυνάμεις στην Κύπρο, εν μέσω του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Ερωτώμενη, σε συνέντευξή της στον ΣΚΑΪ, για τη φράση του κ. Τσίπρα κατά του κ. Μητσοτάκη περί «γελωτοποιού του Τραμπ», η κα Μπακογιάννη απάντησε:

«Το γαρ πολύ της θλίψεως το ξέρετε; Το rebranding του Τσίπρα πιστεύω έγινε η καρδάρα με το γάλα που την έχυσε».

«Μπορείς να πεις ό,τι θέλεις για τον Μητσοτάκη, αλλά γελωτοποιό δεν μπορείς να τον πεις. Δεν υπάρχει Έλληνας που θα τον πει έτσι. Μπορεί να του πεις πως είναι φρικτός, απαίσιος, δεν μου αρέσεις. Ξέφυγε ο Αλέξης Τσίπρας και έχυσε την καρδάρα με το γάλα που προσπαθεί τόσον καιρό να μαζέψει, δείχνοντας ένα πιο σοβαρό ηγέτη» συμπλήρωσε.

Όσον αφορά στην σιγή από πλευράς του κ. Σαμαρά, σημείωσε πως περίμενε από εκείνον να «έχει το περίσσευμα καρδιάς να πει ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο».

«Όχι ότι το περίμενα, αλλά για ανθρώπους που δείχνουν αυτήν την εθνική ευαισθησία σε όλα τα θέματα και ψέγουν τον Μητσοτάκη για την Κύπρο - όπως ο κ. Σαμαράς - περίμενα να έχουν τουλάχιστον να έχει το περίσσευμα καρδιάς να πουν ότι σωστά οχυρώσαμε την Κύπρο» είπε, ειδικότερα.

«Το γινάτι βγάζει μάτι» παρατήρησε, καταλήγοντας.