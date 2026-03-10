Ο μουλάς που αγαπούσε τα βιβλία: «Διαβάστε Ουγκώ για να καταλάβετε πολλά»

Ένας Ιρανός σοφός έλεγε «δείξε μου τι βιβλία διαβάζεις για να σου πω τι άνθρωπος είσαι». Στην περίπτωση του Χαμενεΐ βέβαια δεν μπορούμε να ξέρουμε αν θα έλεγε την ίδια φράση. Το σκληρό πρόσωπο του ιρανικού καθεστώτος, ο δικτάτορας που κυβέρνησε τη χώρα του με την χαρακτηριστική σιδερένια πυγμή και έστειλε στον θάνατο χιλιάδες αντιφρονούντες, είχε κι ένα άλλο προσωπείο.

Μετά τη δολοφονία του από τις δυνάμεις του Ισραήλ, αρκετά tweet του ίδιου έγιναν viral. Αυτά αφορούν τα βιβλία που έλεγε ότι απολάμβανε και τους συγγραφείς που εκτιμούσε ιδιαιτέρως. Ίσως είναι παράξενο για έναν κληρικό που έχει αφιερώσει τη ζωή του στο Ισλάμ να μιλάει ανοιχτά για βιβλία που δεν είναι κοντά στο πνεύμα του ισλαμικού νόμου. «Ο Ουγκώ δεν ήταν απλώς ένας συγγραφέας, ήταν σοφός» είχε δηλώσει στο παρελθόν, όταν είχε παροτρύνει σε μια ομιλία τους νέους, να διαβάσουν τους «Άθλιους» αν θέλουν να καταλάβουν πώς λειτουργεί μια κοινωνία.

I’ve read many novels& poems. Abt Oct. Revolution, works of #Sholokhov or #AlexeiTolstoy are interesting. Tolstoy is a powerful writer. — Khamenei.ir (@khamenei_ir) February 25, 2015

Εκτός όμως από τον Ουγκώ, ο Χαμενεΐ είχε μελετήσει κι άλλους Γάλλους συγγραφείς όπως τον Μισέλ Ζεβακό. Ο Ζεβακό ήταν ζωγράφος κι αναρχικός ακτιβιστής. Το έργο του συνήθως είχε στο επίκεντρο προσωπικότητες της Ιστορίας με μια πλοκή που εμπεριείχε βία, σεξ, πάθος και προδοσία. Ήταν κι αυτός ένας από τους συγγραφείς που ο Αγιατολάχ πρότεινε προς ανάγνωση στη νεολαία του Ιράν.

Υπήρχε μια γενικότερη τάση για τους Ιρανούς να δίνουν περισσότερη σημασία στη γαλλική λογοτεχνία, από την οποία δανείζονταν αρκετά μοτίβα. Η αγγλική λογοτεχνία ήταν σχεδόν απαγορευμένη εξαιτίας του σκοτεινού ρόλου που είχε παίξει η Βρετανία στην ιστορία του Ιράν. Κάτι ανάλογο ίσχυε και για την αμερικανική. Η λίστα ολοκληρώνεται με τον Αλέξανδρο Δουμά, τον Μωρίς Λεμπλάν και Ρώσους λογοτέχνες, όπως ο Τολστόι.

I'm not into cinema and visual arts but when it comes to poetry and novels, I'm not just a typical audience. #Books #AvidReader — Khamenei.ir (@khamenei_ir) February 25, 2015

Μέσα σε όλα αυτά βέβαια ο Χαμενεΐ συμπλήρωνε πως είχε διαβάσει όλα τα ιρανικά έργα της εποχής του. Αξίζει να σημειώσουμε πως πρόκειται για ιστορίες που συχνά βασίζονται σε ηρωικές πρωταγωνίστριες, σε γυναίκες που παίζουν κεντρικό ρόλο. Αρκετά ειρωνικό για ένα καθεστώς που αντιμετωπίζει τη γυναίκα ως θεραπαινίδα.

Πολύ περισσότερο τραγικό αν αναλογιστούμε πως όλα τα βιβλία που πρότεινε ο Χαμενεΐ είναι στη λεγόμενη «μαύρη λίστα» του καθεστώτος και θεωρούνται απαγορευμένα!