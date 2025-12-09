Καϊράτ - Ολυμπιακός 0-1: Νίκησε με Ζέλσον και παραμένει ζωντανός για πρόκριση

Ο Ολυμπιακός χάρη σε γκολ του Ζέλσον Μαρτίνς επικράτησε με 1-0 της Καϊράτ Αλμάτι στην Αστάνα και παραμένει «ζωντανός» στην υπόθεση πρόκριση στην επόμενη φάση στο Champions League.

Το γκολ σημείωσε ο Πορτογάλος στο 73ο λεπτό από δύσκολη διαγώνια θέση.

Οι «ερυθρόλευκοι» που έφτασαν τους 5 βαθμούς, είχαν δοκάρι με τον Ελ Καμπί στο 79'.

Επόμενο ματς για τους Πειραιώτες, στο Φάληρο με τη Λεβερκούζεν ενώ κλείνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Άγιαξ, στο Άμστερνταμ.

Το πρόγραμμα του Ολυμπιακού στη League Phase του Champions League

Ολυμπιακός – Πάφος 0-0

Άρσεναλ – Ολυμπιακός 2-0

Μπαρτσελόνα – Ολυμπιακός 6-1

Ολυμπιακός – Αϊντχόφεν 1-1

Ολυμπιακός – Ρεάλ Μαδρίτης 3-4

Καϊράτ Αλμάτι – Ολυμπιακός 0-1

Τρίτη 20 Ιανουαρίου,Ολυμπιακός – Λεβερκούζεν 22:00

Τετάρτη 28 Ιανουαρίου, Άγιαξ – Ολυμπιακός 22:00

Η βαθμολογία του Champions League

Άρσεναλ 5 (14-1) 15 Παρί Σεν Ζερμέν 5 (19-8) 12 Μπάγερν Μονάχου 5 (15-6) 12 Ίντερ 5 (12-3) 12 Ρεάλ Μαδρίτης 5 (12-5) 12 Ντόρτμουντ 5 (17-11) 10 Τσέλσι 5 (12-6) 10 Σπόρτινγκ 5 (11-5) 10 Μάντσεστερ Σίτι 5 (10-5) 10 Αταλάντα 5 (6-5) 10 Νιούκαστλ 5 (11-4) 9 Ατλέτικο Μαδρίτης 5 (12-10) 9 Λίβερπουλ 5 (10-8) 9 Γαλατάσαραϊ 5 (8-7) 9 Αϊντχόφεν 5 (13-8) 8 Τότεναμ 5 (10-7) 8 Λεβερκούζεν 5 (8-10) 8 Μπαρτσελόνα 5 (12-10) 7 Καραμπάγκ 5 (8-9) 7 Νάπολι 5 (6-9) 7 Μαρσέιγ 5 (8-6) 6 Γιουβέντους 5 (10-10) 6 Μονακό 5 (6-8) 6 Πάφος 5 (4-7) 6 Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ 5 (5-12) 6 Ολυμπιακός 6 (6-13) 5 Μπριζ 5 (8-13) 4 Αθλέτικ Μπλιμπάο 5 (4-9) 4 Άιντραχτ 5 (7-14) 4 Κοπεγχάγη 5 (7-14) 4 Μπενφίκα 5 (4-8) 3 Σλάβια Πράγας 5 (2-8) 3 Μπόντο Γκλιμτ 5 (7-11) 2 Βιγιαρεάλ 5 (2-10) 1 Καϊράτ Αλμάτι 6 (4-15) 1 Άγιαξ 5 (1-16) 0



Το πρόγραμμα της 6ης αγωνιστικής:

Καϊράτ Αλμάτι - Ολυμπιακός 0-1

Μπάγερν Μονάχου - Σπόρτινγκ (9/12, 19:45)

Ίντερ - Λίβερπουλ (9/12, 22:00)

Μπαρτσελόνα - Άιντραχτ (9/12, 22:00)

Αταλάντα - Τσέλσι (9/12, 22:00)

Τότεναμ - Σλάβια Πράγας (9/12, 22:00)

Αϊντχόφεν - Ατλέτικο Μαδρίτης (9/12, 22:00)

Μονακό - Γαλατάσαραϊ (9/12, 22:00)

Ουνιόν Σεν Ζιλουάζ - Μαρσέιγ (9/12, 22:00)

Βιγιαρεάλ - Κοπεγχάγη (10/12, 19:45)

Καραμπάγκ - Άγιαξ (10/12, 19:45)

Ρεάλ Μαδρίτης - Μάντσεστερ Σίτι (10/12, 22:00)

Ντόρτμουντ - Μπόντο Γκλιμτ (10/12, 22:00)

Λεβερκούζεν - Νιούκαστλ (10/12, 22:00)

Μπενφίκα - Νάπολι (10/12, 22:00)

Γιουβέντους - Πάφος (10/12, 22:00)

Μπριζ - Άρσεναλ (10/12, 22:00)

Αθλέτικ Μπιλμπάο - Παρί Σεν Ζερμέν (10/12, 22:00)