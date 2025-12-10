Μενού

Καϊράτ - Ολυμπιακός 0-1: Τα highlights του «διπλού» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός νίκησε στο Καζακστάν με 1-0 την Καϊράτ, πήρε το πρώτο του «τρίποντο» και πλέον ελπίζει στην πρόκριση.

Reader symbol
Newsroom
Καϊράτ - Ολυμπιακός
Καϊράτ - Ολυμπιακός στην Αστάνα | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο Καζακστάν, την πρώτη του φετινή νίκη στο Champions League και πλέον μετά από το 1-0 απέναντι στην Καϊράτ, παραμένει «ζωντανός» στο παιχνίδι της πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Πορτογάλος Ζέλσον Μαρτίνς στο 73ο λεπτό από δύσκολη διαγώνια θέση. Οι «ερυθρόλευκοι» που έφτασαν τους 5 βαθμούς, είχαν δοκάρι με τον Ελ Καμπί στο 79'.

Επόμενο ματς για τους Πειραιώτες, στο Φάληρο με τη Λεβερκούζεν ενώ κλείνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Άγιαξ, στο Άμστερνταμ.

Καϊράτ - Ολυμπιακός 0-1: Τα highlights

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ