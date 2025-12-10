Καϊράτ - Ολυμπιακός 0-1: Τα highlights του «διπλού» στο Champions League

Ο Ολυμπιακός πανηγύρισε στο Καζακστάν, την πρώτη του φετινή νίκη στο Champions League και πλέον μετά από το 1-0 απέναντι στην Καϊράτ, παραμένει «ζωντανός» στο παιχνίδι της πρόκρισης στα νοκ άουτ.

Το γκολ που έκρινε την αναμέτρηση σημείωσε ο Πορτογάλος Ζέλσον Μαρτίνς στο 73ο λεπτό από δύσκολη διαγώνια θέση. Οι «ερυθρόλευκοι» που έφτασαν τους 5 βαθμούς, είχαν δοκάρι με τον Ελ Καμπί στο 79'.

Επόμενο ματς για τους Πειραιώτες, στο Φάληρο με τη Λεβερκούζεν ενώ κλείνουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στον Άγιαξ, στο Άμστερνταμ.

Καϊράτ - Ολυμπιακός 0-1: Τα highlights