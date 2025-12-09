Μενού

Καϊράτ -Ολυμπιακός LIVE για την 6η αγωνιστική του Champions League

Ο Ολυμπιακός απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι στο Καζακστάν LIVE στις 17:30 για την 6η αγωνιστική του Champions League.

Reader symbol
Newsroom
Καϊράτ - Ολυμπιακός
Καϊράτ - Ολυμπιακός στην Αστάνα | Eurokinissi/ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΤΘΑΙΟΣ
  • Α-
  • Α+

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο Καζακστάν απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι σήμερα (09/12) για την 6η αγωνιστική του Champions League. Ο αγώνας διεξάγεται στο «Astana Arena» με σέντρα στις 17:30, τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1 και LIVE ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Οι «ερυθρόλευκοι» με μόλις 2 πόντους στο ενεργητικό τους, θέλουν μόνο νίκη αν θέλουν να ελπίζουν σε πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.

Η διάταξη των Πειραιωτών για τον αγώνα: Τζολάκης ο γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Ροντινέι, κέντρο με Έσε και Μουζακίτης, άκρα με τους Ποντένσε και Ζέλσον και πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο.

Ο πάγκος: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης και Ταρέμι.

 

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ