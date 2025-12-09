Καϊράτ -Ολυμπιακός LIVE για την 6η αγωνιστική του Champions League

Ο Ολυμπιακός αγωνίζεται στο Καζακστάν απέναντι στην Καϊράτ Αλμάτι σήμερα (09/12) για την 6η αγωνιστική του Champions League. Ο αγώνας διεξάγεται στο «Astana Arena» με σέντρα στις 17:30, τηλεοπτική μετάδοση από το Cosmote Sport 1 και LIVE ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.
Οι «ερυθρόλευκοι» με μόλις 2 πόντους στο ενεργητικό τους, θέλουν μόνο νίκη αν θέλουν να ελπίζουν σε πρόκριση στα νοκ-άουτ της διοργάνωσης.
Η διάταξη των Πειραιωτών για τον αγώνα: Τζολάκης ο γκολκίπερ, άμυνα με Ορτέγα, Πιρόλα, Μπιανκόν και Ροντινέι, κέντρο με Έσε και Μουζακίτης, άκρα με τους Ποντένσε και Ζέλσον και πίσω από τον Ελ Καμπί ο Τσικίνιο.
Ο πάγκος: Μπότης, Κουράκλης, Καλογερόπουλος, Νασιμέντο, Γιάρεμτσουκ, Ντάνι Γκαρθία, Σιπιόνι, Κοστίνια, Στρεφέτσα, Μπρούνο, Πνευμονίδης και Ταρέμι.
