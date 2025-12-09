Την πρώτη του νίκη στη League Phase του Champions League, θα αναζητήσει σήμερα ο Ολυμπιακός στην Αστάνα του Καζακστάν. Η αναμέτρηση Καϊράτ - Ολυμπιακός αρχίζει στις 17:30 και μεταδοθεί ζωντανά από το Cosmote Sports 1.

Οι «ερυθρόλευκοι» μετρούν δύο ισοπαλίες σε πέντε αναμετρήσεις και θέλουν το «τρίποντο» ώστε να έχουν ελπίδες πρόκρισης στη διοργάνωση. Από την άλλη πλευρά η Καΐράτ έχει μαζέψει έναν βαθμό και έχει τέσσερις ήττες ως τώρα.

Οι καιρικές συνθήκες στην Αστάνα είναι ιδιαίτερα άσχημος καθώς επικρατεί παγετός, ωστόσο ο Ολυμπιακός θέλει τη νίκη στον «τελικό». Σύμφωνα με το Gazzetta, ο Χοσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ έχει καταλήξει στο πλάνο του για τον αγώνα με τον Μουζακίτη να δείχνει να έχει προβάδισμα έναντι του Γκαρθία, ενώ θέση στην 11άδα διεκδικούν οι Κοστίνια, Ποντένσε όπως και ο Ταρέμι.

Καϊράτ - Ολυμπιακός: Η αποστολή των «ερυθρόλευκων»

Τερματοφύλακες: Μπότης, Τζολάκης και Κουράκλης

Αμυντικοί: Ορτέγα, Μπιανκόν, Πιρόλα, Καλογερόπουλος, Κοστίνια, Ροντινέϊ και Μπρούνο

Μέσοι: Ντιόγκο Νασιμέντο, Γκαρθία, Σιπιόνι, Τσικίνιο, Έσε και Μουζακίτης

Επιθετικοί: Ποντένσε, Ταρέμι, Πνευμονίδης, Στρεφέτσα, Ζέλσον Μαρτίνς, Ελ Καμπί και Γιάρεμτσουκ