Καλαϊτζάκης: Τον τρόλαραν Λαρεντζάκης και Τολιόπουλος στην καλοκαιρινή του ανάρτηση

Από την Παρασκευή 14 Αυγούστου έχει ξεκινήσει η προετοιμασία της Εθνικής Ομάδας Ανδρών ενόψει της δεύτερης προκριματικής φάσης του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2027, όπου η Ελλάδα θα παίξει με την Ουκρανία στη Ρίγα στις 28 Αυγούστου (19:00) κι ύστερα θα υποδεχθεί στο Telekom Center Athens την Ισπανία στις 31 του μήνα (19:00).

Ο Βασίλης Σπανούλης έχει ανακοινώσει τις κλήσεις που περιλαμβάνουν τους: Κώστα Παπανικολάου, Νικ Καλάθη, Γιαννούλη Λαρεντζάκη, Θανάση Αντετοκούνμπο, Ντίνο Μήτογλου, Παναγιώτη Καλαϊτζάκη, Κώστα Αντετοκούνμπο, Βασίλη Τολιόπουλο, Τάιλερ Ντόρσεϊ, Δημήτρη Μωραΐτη, Βασίλη Χαραλαμπόπουλο, Νάσο Μπαζίνα, Όμηρο Νετζήπογλου, Δημήτρη Φλιώνς, Αντώνη Καραγιαννίδη, Νίκο Περσίδη με τον Νίκο Ρογκαβόπουλο να μένει εν τέλει εκτός λόγω τραυματισμού.



Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr