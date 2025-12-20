Καλαμάτα - Καλλιθέα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Η Athens Kallithea είναι το επόμενο εμπόδιο της Καλαμάτας στον δρόμο για την κατάκτηση της πρώτη θέσης στον νότιο όμιλο της Super League 2. Η αναμέτρηση Καλαμάτα - Καλλιθέα για την 15η αγωνιστική αρχίζει στις 14:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Action 24.
Η «Μαύρη Θύελλα» προέρχεται από τη νίκη της μέσα στο Αιγάλεω την περασμένη εβδομάδα και παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 38 βαθμούς ενώ δύο λιγότερους έχει ο επίσης αήττητος Πανιώνιος που αύριο φιλοξενεί το Αιγάλεω.
Από την πλευρά της η ομάδα της Καλλιθέας βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 31 βαθμούς έχοντας 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες ενώ την προηγούμενη εβδομάδα απέσπασε λευκή ισοπαλία από τον Ολυμπιακό Β'.
Super League 2 - 15η αγωνιστική
Σάββατο 20 Δεκεμβρίου
- Καλαμάτα - Καλλιθέα 14:00
Κυριακή 21 Δεκεμβρίου
- Μαρκό Χανιά 14:00
- Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη 15:00
- Παναργειακός - Ολυμπιακός Β' 15:00
- Πανιώνιος - Αιγάλεω 15:00
