Καλαμάτα - Καλλιθέα: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Καλαμάτα - Καλλιθέα σήμερα για τη 15η αγωνιστική με τη «Μαύρη Θύελλα» να είναι πρώτη και αήττητη στη βαθμολογία της SL2.

Αιγάλεω - Καλαμάτα
Αιγάλεω - Καλαμάτα | ΑΡΓΥΡΩ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ / EUROKINISSI
Η Athens Kallithea είναι το επόμενο εμπόδιο της Καλαμάτας στον δρόμο για την κατάκτηση της πρώτη θέσης στον νότιο όμιλο της Super League 2. Η αναμέτρηση Καλαμάτα - Καλλιθέα για την 15η αγωνιστική αρχίζει στις 14:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Action 24.

Η «Μαύρη Θύελλα» προέρχεται από τη νίκη της μέσα στο Αιγάλεω την περασμένη εβδομάδα και παραμένει αήττητη στο πρωτάθλημα. Η Καλαμάτα είναι στην κορυφή του βαθμολογικού πίνακα με 38 βαθμούς ενώ δύο λιγότερους έχει ο επίσης αήττητος Πανιώνιος που αύριο φιλοξενεί το Αιγάλεω.

Από την πλευρά της η ομάδα της Καλλιθέας βρίσκεται στην τέταρτη θέση με 31 βαθμούς έχοντας 6 νίκες, 3 ισοπαλίες και 5 ήττες ενώ την προηγούμενη εβδομάδα απέσπασε λευκή ισοπαλία από τον Ολυμπιακό Β'.

Super League 2 - 15η αγωνιστική

Σάββατο 20 Δεκεμβρίου

  • Καλαμάτα - Καλλιθέα 14:00

Κυριακή 21 Δεκεμβρίου

  • Μαρκό Χανιά 14:00
  • Ελλάς Σύρου - Ηλιούπολη 15:00
  • Παναργειακός - Ολυμπιακός Β' 15:00
  • Πανιώνιος - Αιγάλεω 15:00

