Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β': Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η πρωτοπόρος της Super League 2, Καλαμάτα υποδέχεται τον Ολυμπιακό Β' (Κ23) για τη 13η αγωνιστική στον Νότιο Όμιλο.

Στην κορυφή του β' ομίλου της Super League 2 θέλει να διατηρηθεί η Καλαμάτα που σήμερα φιλοξενεί στο γήπεδό της τον Ολυμπιακό Β'. Η αναμέτρηση Καλαμάτα - Ολυμπιακός Β' κάνει σέντρα στις 14:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Action 24.

Η «μαύρη θύελλα» είναι πρώτη στη βαθμολογία με 32 βαθμούς, δύο περισσότερους από τον δεύτερο Πανιώνιο, ενώ παραμένει αήττητη έχοντας σε 12 αγώνες, 10 νίκες και 2 ισοπαλίες. 

Ο προπονητής της ομάδας Αλέκος Βοσνιάδης ανακοίνωσε την αποστολή η οποία αποτελείται από 22 ποδοσφαιριστές. Αναλυτικά η αποστολή: Γκέλιος, Λαδάς, Καλογεράκης, Βαφέας, Τσελεπίδης, Στρούγγης, Σιλά, Καλουτσικίδης, Λυμπεράκης, Κατάλντι, Οικονόμου, Ντιγκινί, Μιράντα, Τσορνομάζ, Λεμονής, Τσέλιος, Παμλίδης, Μάντζης, Κωτσόπουλος, Μορέιρα, Τάχατος, Σπυράκος.

Από την άλλη ο Ολυμπιακός β' βρίσκεται στην 6η θέση της βαθμολογίας, ενώ μεσοβδόμαδα γνώρισε βαριά ήττα από τον Πανιώνιο με 4-1.

 

