Καλαμάτα - Πανιώνιος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ανοίγει η αυλαία για τα πλέι οφ ανόδου από τη Super League 2, με την Καλαμάτα να υποδέχεται τον Πανιώνιο στη Μεσσηνιακή πόλη. Η αναμέτρηση Καλαμάτα -Πανιώνιος αρχίζει στις 15:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Action 24.
Οι δύο ομάδες μπαίνουν στα πλέι οφ με τρεις βαθμούς διαφορά. Η ομάδα της Καλαμάτας έχει την ευκαιρία με νίκη ουσιαστικά να «κλειδώσει» το εισιτήριο ανόδου, ενώ από την άλλη ο Πανιώνιος θέλει να «πιάσει» τη «Μαύρη Θύελλα» και στη συνέχεια να διεκδικήσει εκείνος την πρώτη θέση και το εισιτήριο για τη Super League.
Super League 2 - Πλέι οφ ανόδου
Νότιος όμιλος - 1η αγωνιστική (15/2)
Μαρκό - Ολυμπιακός Β' 15:00
Καλαμάτα - Πανιώνιος 15:00
Η βαθμολογία
1. Καλαμάτα 25β.
2. Πανιώνιος 22
3. Μαρκό 16
4. Ολυμπιακός Β' 14
