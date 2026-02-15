Μενού

Καλαμάτα - Πανιώνιος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Καλαμάτα - Πανιώνιος σήμερα για τα πλέι οφ ανόδου από τη Super League 2. Η ώρα και το κανάλι του αγώνα.

Newsroom
Καλαμάτα - Πανιώνιος
Πανιώνιος - Καλαμάτα | KLODIAN LATO / EUROKINISSI
Σήμερα, Κυριακή 15 Φεβρουαρίου, ανοίγει η αυλαία για τα πλέι οφ ανόδου από τη Super League 2, με την Καλαμάτα να υποδέχεται τον Πανιώνιο στη Μεσσηνιακή πόλη. Η αναμέτρηση Καλαμάτα -Πανιώνιος αρχίζει στις 15:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από το Action 24.

Οι δύο ομάδες μπαίνουν στα πλέι οφ με τρεις βαθμούς διαφορά. Η ομάδα της Καλαμάτας έχει την ευκαιρία με νίκη ουσιαστικά να «κλειδώσει» το εισιτήριο ανόδου, ενώ από την άλλη ο Πανιώνιος θέλει να «πιάσει» τη «Μαύρη Θύελλα» και στη συνέχεια να διεκδικήσει εκείνος την πρώτη θέση και το εισιτήριο για τη Super League.

Super League 2 - Πλέι οφ ανόδου

Νότιος όμιλος - 1η αγωνιστική (15/2)

Μαρκό - Ολυμπιακός Β' 15:00
Καλαμάτα - Πανιώνιος 15:00

Η βαθμολογία

1. Καλαμάτα 25β.
2. Πανιώνιος 22
3. Μαρκό 16
4. Ολυμπιακός Β' 14

 

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ