Μενού

Καλάθης: Το εξωπραγματικό συμβόλαιο που καθυστερεί τη μετακόμισή του στην Παρτιζάν

Το συμβόλαιο που έχει ο Νικ Καλάθης με τη Μονακό και καθυστερεί τη μεταγραφή.

Reader symbol
Newsroom
Νικ Καλάθης
Νικ Καλάθης | gazzetta
  • Α-
  • Α+

Ο τραυματισμός του Κάρλικ Τζόουνς έχει αναγκάσει την Παρτιζάν Βελιγραδίου να βγει στην αγορά ώστε να βρει έναν παίκτη όπου θα καλύψει το κενό που δημιουργείται στους γκαρντ. Αυτός που φαίνεται να έχει ξεχωρίσει, είναι ο Νικ Καλάθης.

Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η Mozzart, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει προφορικά, ωστόσο ο έμπειρος γκαρντ πρέπει να να αποδεσμευθεί από το τρέχουν συμβόλαιο που έχει με τη Μονακό.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ