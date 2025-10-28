Καλάθης: Το εξωπραγματικό συμβόλαιο που καθυστερεί τη μετακόμισή του στην Παρτιζάν

Ο τραυματισμός του Κάρλικ Τζόουνς έχει αναγκάσει την Παρτιζάν Βελιγραδίου να βγει στην αγορά ώστε να βρει έναν παίκτη όπου θα καλύψει το κενό που δημιουργείται στους γκαρντ. Αυτός που φαίνεται να έχει ξεχωρίσει, είναι ο Νικ Καλάθης.
Σύμφωνα με τα όσα μεταφέρει η Mozzart, οι δύο πλευρές έχουν συμφωνήσει προφορικά, ωστόσο ο έμπειρος γκαρντ πρέπει να να αποδεσμευθεί από το τρέχουν συμβόλαιο που έχει με τη Μονακό.
