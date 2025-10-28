Καλάθης: Το ποσό «μαμούθ» που θα δώσει η Μονακό για να παίξει στην Παρτιζάν

Ο Καλάθης μπορεί να μη βρίσκεται στα σχέδια του Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεσμεύεται στη Μονακό με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν..

Σε περίπτωση όπου η ομάδα δεχθεί να τον αφήσει να φύγει για την Παρτιζάν, θα πρέπει να καταβάλει περισσότερο από το μισό των εγγυημένων χρημάτων στον 36χρονο Έλληνα.

Ο Καλάθης έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με το μόνο ζήτημα που απέμενε να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αποδεσμευθεί από το τρέχουν συμβόλαιο που έχει με τη Μονακό.

