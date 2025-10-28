Καλάθης: Το ποσό «μαμούθ» που θα δώσει η Μονακό για να παίξει στην Παρτιζάν

Ο Καλάθης μπορεί να μη βρίσκεται στα σχέδια του Βασίλη Σπανούλη, ωστόσο αυτή τη στιγμή δεσμεύεται στη Μονακό με συμβόλαιο έως το τέλος της σεζόν..
Σε περίπτωση όπου η ομάδα δεχθεί να τον αφήσει να φύγει για την Παρτιζάν, θα πρέπει να καταβάλει περισσότερο από το μισό των εγγυημένων χρημάτων στον 36χρονο Έλληνα.
Ο Καλάθης έχει συμφωνήσει με την ομάδα του Ζέλικο Ομπράντοβιτς με το μόνο ζήτημα που απέμενε να είναι ο τρόπος με τον οποίο θα αποδεσμευθεί από το τρέχουν συμβόλαιο που έχει με τη Μονακό.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Η άγνωστη ιστορία του Δημητρίου Ίτσιου: Ο λοχίας που λύγισε μια ολόκληρη ναζιστική μεραρχία
- Η «Γυναίκα Θάνατος» του Β' Παγκοσμίου Πολέμου: «Κύριοι, είμαι 25 ετών και έχω σκοτώσει 309 φασίστες»
- Το μοναδικό έγκλημα που δεν «αγγίζει» ο Πάνος Κοκκινόπουλος: «Με σόκαρε τόσο πολύ που δεν την έκανα»
- Αυτή είναι η πιο συγκλονιστική ταινία για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.