Καλλιθέα - Πανιώνιος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι που το δείχνει

Με το ντέρμπι Καλλιθέα - Πανιώνιος συνεχίζεται σήμερα η 11η αγωνιστική στην Super League 2. Η αναμέτρηση στο Δημοτικό Στάδιο Καλλιθέας «Γρηγόρης Λαμπράκης», θα αρχίσει στις 14:00 και θα μεταδοθεί τηλεοπτικά από το Action 24.
Οι δύο ομάδες βρίσκονται στις πρώτες θέσεις του Νοτίου Ομίλου «κυνηγώντας» αμφότερες την πρωτοπόρο Καλαμάτα που έχει 29 βαθμούς. Ο Πανιώνιος είναι στη 2η θέση έχοντας 21 βαθμούς αλλά και 2 ματς λιγότερα από τους Μεσσήνιου, ενώ η Athens Kallithea είναι στην τρίτη θέση με 17 βαθμούς και ένα ματς λιγότερο από την Καλαμάτα.
Στο παιχνίδι του πρώτου γύρου, για τη 2η αγωνιστική, ο Πανιώνιος είχε επικρατήσει στην έδρα του με 1-0.
