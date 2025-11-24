Καμία ελπίδα: Μετά τα sex toys στο παρκέ, άντρες στοιχηματίζουν στην έμμηνο ρύση των αθλητριών στο μπάσκετ

Θα έλεγε κανείς πως εν έτη 2025 (έχει γίνει κλισέ πλέον αυτή η φράση, δυστυχώς) δεν θα έπρεπε να μιλάμε για τον μισογυνισμό και τον σεξισμό στον γυναικείο αθλητισμό.
Κι όμως, να που είμαστε ξανά εδώ να συζητάμε πως το βαρέλι δεν έχει πάτο, με ένα νέο φαινόμενο να παίρνει διαστάσεις στο γυναικείο μπάσκετ. Η τοξική συμπεριφορά συνεχίζεται, αφού μετά τα καλοκαιρινά καμώματα των οπαδών που πετούσαν δονητές στο παρκέ, τώρα αποφάσισαν να ασχοληθούν με την έμμηνο ρύση των αθλητριών.
