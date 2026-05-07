«Καμπάνα» στη Λεωφόρο: Χωρίς κόσμο το ντέρμπι Παναθηναϊκός - ΠΑΟΚ λόγω τιμωρίας από τη ΔΕΑΒ

Με μια πολύ αυστηρή ποινή ολοκληρώνει τις εντός έδρας υποχρεώσεις του ο Παναθηναϊκός για τη φετινή σεζόν. Η Διαρκής Επιτροπή Αντιμετώπισης Βίας (ΔΕΑΒ) ανακοίνωσε την επιβολή ποινής μίας αγωνιστικής κεκλεισμένων των θυρών στην «πράσινη» ΠΑΕ, εξαιτίας σοβαρών περιστατικών που καταγράφηκαν στο πρόσφατο ντέρμπι με την ΑΕΚ (0-0).

Τα γεγονότα που οδήγησαν στην απόφαση αφορούν τη ρίψη δύο κροτίδων στη Θύρα 13, καθώς και τη χρήση συνολικά πέντε πυροτεχνημάτων (στρόμπο τύπου Ρ1) στη Θύρα 7 και στον αγωνιστικό χώρο.

Αυτό σημαίνει πως το κρίσιμο παιχνίδι της τελευταίας αγωνιστικής των playoffs κόντρα στον ΠΑΟΚ, που είναι προγραμματισμένο για τις 17 Μαΐου στις 19:30, θα διεξαχθεί χωρίς την παρουσία φιλάθλων στις εξέδρες του «Απ. Νικολαΐδης».

Η απόφαση:

«Αφού έλαβε υπόψη της

α) την Έκθεση Συμβάντων της αρμόδιας Αστυνομικής Διεύθυνσης,

β) την Έκθεση Παρατηρητή της διοργανώτριας αρχής,

γ) τις Εκθέσεις των Παρατηρητών της ΔΕΑΒ,

από τις οποίες προκύπτει ότι, πριν και κατά την διάρκεια του αγώνα ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ - ΠΑΕ ΑΕΚ, στις 03/05/2026, στο γήπεδο «ΑΠ. ΝΙΚΟΛΑΪΔΗΣ», για την 3η αγωνιστική των playoffs του Πρωταθλήματος της Super League, περιόδου 2025/2026, φίλαθλοι της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ έρριψαν δύο (2) κροτίδες στην κερκίδα της θύρας 13, καθώς και συνολικά πέντε (5) πυροτεχνήματα (στρόμπο, τύπου Ρ1), τόσο εντός της κερκίδας της θύρας 7, όσο και εντός του αγωνιστικού χώρου, επέβαλε, με την υπ' αριθμό 16/2026 Πράξη της, σε βάρος της ΠΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΪΚΟΣ, τη διοικητική κύρωση της διεξαγωγής μίας (1) αθλητικής συνάντησης ως γηπεδούχου, χωρίς την παρουσία θεατών σε οποιαδήποτε επίσημη Εθνική διοργάνωση ποδοσφαίρου αυτή συμμετέχει.

Εφαρμογή του άρθρου 1Α του ν. 4326/2015, όπως ισχύει με το άρθρο 105 του ν. 5224/2025».