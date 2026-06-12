Καναδάς – Βοσνία 1-1: «Χρυσή αλλαγή» ο Λάριν, έσωσε τον βαθμό για τους οικοδεσπότες του Μουντιάλ

Η Βοσνία προηγήθηκε εναντίον του Καναδά στο «BMO Field» στο Τορόντο, αλλά έφυγε ευχαριστημένη με το βαθμό της ισοπαλίας 1-1 στην πρεμιέρα των δύο ομάδων για τον 2ο όμιλο του Μουντιάλ 2026.

Η ομάδα του Σεργκέι Μπάρμπαρεζ πήρε το προβάδισμα στο 21΄ με κεφαλιά του Λούκιτς, όμως στη συνέχεια οι Καναδοί πάτησαν «γκάζι» και κυριάρχησαν στο υπόλοιπο του παιχνιδιού. Έχασαν τεράστια ευκαιρία στο 53΄ όταν ο Λαριέα πλάσαρε τον Βασίλι, όμως ο Κολάσινατς βρήκε τη μπάλα τόσο όσο χρειαζόταν για να τη στείλει στο δοκάρι.

Στο 79΄ με έξοχη προσπάθεια και σουτ από το ύψος της περιοχής διαμόρφωσε το τελικό σκορ μόλις τρία λεπτά μετά την είσοδό του στο ματς.

Αναμφίβολα «χρυσή αλλαγή» ο 31χρονος επιθετικός της Μαγιόρκα, έδωσε το έναυσμα για πανηγυρισμούς στις κερκίδες, όπου βρισκόταν και ο Ράιαν Ρέινολντς, ο διάσημος σταρ του Χόλιγουντ και ιδιοκτήτης της Ρέξαμ.

Οι συνθέσεις:

Καναδάς (Τζέσι Μαρς): Κρεπό, Τζόνστον, Κορνέλιους, Ντε Φουζερόλ, Λαριέα, Μίλαρ (61΄ Σάφελμπεργκ), Κονέ, Εουστάκιο (90+1΄ Οσόριο), Μπιουκάναν (62΄ Αχμέντ), Τζόναθαν Ντέιβιντ (61΄ Πρόμις Ντέιβιντ), Ολουγουασέγι (76΄ Λάριν).

Βοσνία (Σεργκέι Μπάρμπαρεζ): Βασίλι, Ντέντιτς, Κάτιτς, Μουχαρέμοβιτς, Κολάσινατς (84΄ Μπούρνιτς), Μέμιτς (74΄ Αλαϊμπέγκοβιτς), Μπάσιτς (61΄ Τζίγκοβιτς), Ταχίροβιτς, Μπαϊρακτάρεβιτς (74΄ Σούνιτς), Λούκιτς (61΄ Μπάζνταρ), Ντεμίροβιτς.