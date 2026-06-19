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Καναδάς – Κατάρ 6-0: Καταιγιστικοί οι οικοδεσπότες του Μουντιάλ έκαναν πρόβα πρόκρισης

Σαρωτικοί οι Καναδοί έκαναν ότι ήθελαν το Κατάρ, πέτυχαν έξι γκολ, δεν δέχθηκαν κανένα και έκαναν πρόβα πρόκρισης στον επόμενο γύρο.

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Οι παίκτες του Καναδά πανηγυρίζουν μαζί με τους φιλάθλους τους | AP Photo
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