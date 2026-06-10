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Κανσιλιέρι: Ολυμπιακός - Έντονο ενδιαφέρον για τον 24χρονο εξτρέμ της Λάτσιο

Το όνομα του Ματέο Κανσιλιέρι επιστρέφει στο προσκήνιο του Ολυμπιακού και μάλιστα δυναμικά σύμφωνα με τους Ιταλούς.

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Ματέο Κανσελιέρι
Ο Ματέο Κανσελιέρι της Λάτσιο | Shutterstock
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Ο Ολυμπιακός κινείται δυναμικά σε όλα τα μέτωπα για να ενισχύσει το ρόστερ ενόψει της νέας σεζόν.

Πέρα από τον Γιόελ Ρόκα, οι Πειραιώτες κοιτούν και άλλες περιπτώσεις για τα άκρα της επίθεσης, με τον Ματέο Κανσιλιέρι να εμφανίζεται στο ξανά στο προσκήνιο μετά το περσινό καλοκαίρι.

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