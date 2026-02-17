Καντέρ: «Όσο είναι ο Άταμαν προπονητής, δεν θα πάω στον Παναθηναϊκό»

Ο πασίγνωστος Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ βρίσκεται στην Ελλάδα, για την παρουσίαση του βιβλίου του «Στο Όνομα της Ελευθερίας» όπου γίνεται στο Μεταξουργείο. Στην εκδήλωση βρέθηκαν αρκετοί δημοσιογράφοι όπου ρώτησαν τον πρώην NBAερ για το ενδεχόμενο να παίξει για τον Παναθηναϊκό.



Διαβάστε περισσότερα στο Gazzetta.gr.