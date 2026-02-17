Μενού

Καντέρ: «Όσο είναι ο Άταμαν προπονητής, δεν θα πάω στον Παναθηναϊκό»

Ο Ενές Καντέρ σε δηλώσεις του, αναφέρθηκε στη σχέση του με τον Έργκιν Άταμαν, λέγοντας πως αν δεν απολυθεί από τον Παναθηναϊκό, δεν θα πάει στην ομάδα των «πρασίνων».

Ενές Καντέρ | AP
Ο πασίγνωστος Τούρκος μπασκετμπολίστας Ενές Καντέρ βρίσκεται στην Ελλάδα, για την παρουσίαση του βιβλίου του «Στο Όνομα της Ελευθερίας» όπου γίνεται στο Μεταξουργείο. Στην εκδήλωση βρέθηκαν αρκετοί δημοσιογράφοι όπου ρώτησαν τον πρώην NBAερ για το ενδεχόμενο να παίξει για τον Παναθηναϊκό.
 

