Τροχαίο στο Κολωνάκι: Τραγουδίστρια προκάλεσε ζημιές σε 5 ΙΧ - «Έγραψε» 0,70mg στο αλκοτέστ

Μια 36χρονη τραγουδίστρια συγκροτήματος προκάλεσε ζημιές σε πέντε οχήματα στο Κολωνάκι οδηγώντας υπό την επήρεια αλκοόλ.

Το τροχαίο που σημειώθηκε τα ξημερώματα της Τρίτης στο Κολωνάκι, προκλήθηκε από μια 36χρονη τραγουδίστρια συγκροτήματος. Συγκεκριμένα, έχασε τον έλεγχο του αυτοκινήτου της και προκάλεσε ζημιές σε πέντε σταθμευμένα οχήματα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 04:35, στη συμβολή των οδών Κλεομένους και Ξανθίππου, στους πρόποδες του Λυκαβηττού - ένα κατηφορικό σημείο όπου, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις, το ΙΧ προσέκρουσε αρχικά σε ένα σταθμευμένο αυτοκίνητο, το οποίο στη συνέχεια παρέσυρε άλλα οχήματα.

Πέντε οχήματα με ζημιές – Κανένας τραυματισμός

Από την καραμπόλα προκλήθηκαν υλικές φθορές σε συνολικά πέντε αυτοκίνητα, χωρίς να υπάρξει τραυματισμός. Στο σημείο έφτασαν άμεσα αστυνομικοί της Τροχαίας για καταγραφή του συμβάντος και έλεγχο της οδηγού.

Σύμφωνα με το ERTNews, η 36χρονη υποβλήθηκε σε αλκοτέστ, με τη δεύτερη μέτρηση να δείχνει 0,70 mg αλκοόλ ανά λίτρο εκπνεόμενου αέρα, επίπεδο που υπερβαίνει σημαντικά το επιτρεπόμενο όριο.

Σε βάρος της σχηματίστηκε δικογραφία για επικίνδυνη οδήγηση και οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ. Η τραγουδίστρια οδηγήθηκε στο αυτόφωρο, ενώ η έρευνα για τις ακριβείς συνθήκες του τροχαίου συνεχίζεται.

