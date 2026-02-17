Χρήστο Μαυρίκη, πάλι εσύ; Από τα «ΚΑΦΑΟ» των υποκλοπών στο ταμπούρωμα των Σπάτων

Χρήστος Μαυρίκης. Παλιός γνώριμος των διωκτικών αρχών, προσφάτως -και για την ακρίβεια πριν κάποιους μήνες- εμπλεκόμενος σε σκάνδαλο χρηματισμού αεροπαγίτη και γενικά άμεσα σχετιζόμενος με τις πρώτες γνωστές «υποκλοπές» στην Ελλάδα.

Τα ξημερώματα της Τρίτης (17/2) πρωταγωνίστησε σε ένα ακόμα περιστατικό με τις Αρχές, όταν πυροβόλησε στον αέρα και τελικά ταμπουρώθηκε στο σπίτι του.

Nα σημειώσουμε πως ο Μαυρίκης βρισκόταν ήδη σε κατ’ οίκον περιορισμό μετά τη σύλληψή του τον Μάιο του 2025 για τη δωροδοκία του αρεοπαγίτη. Η καταγγελία του δικαστικού τότε, με την επιστολή, διαβιβάστηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Αθηνών για ποινική έρευνα, ενώ ο εισαγγελέας διέταξε κατεπείγουσα προκαταρκτική έρευνα για το αδίκημα της κακουργηματικής δωροδοκίας δικαστή. Kαι έπειτα ήρθε η καταδίκη.

Οι παράνομες παρακολουθήσεις και η ομολογία

Αφού το θέλει όμως η ιστορία το όνομα του Χρήστου Μαυρίκη να επανέρχεται στο προσκήνιο κάθε λίγους μήνες, πάμε να θυμηθούμε πάλι το ποινικό παρελθόν του άλλοτε «ισχυρού» άνδρα στους συγκεκριμένους κύκλους. Λίγοι γνώριζαν το όνομά του πριν τον Απρίλιο του 1993, όταν τότε ως υπάλληλος του ΟΤΕ αποκάλυψε πως κατόπιν εντολής του στρατηγού Νίκου Γρυλλάκη -στενού συνεργάτη του τότε πρωθυπουργού Κωνσταντίνου Μητσοτάκη- είχε παγιδεύσει το σταθερό τηλέφωνο του γραφείου του Ανδρέα Παπανδρέου, αλλά και πολλών άλλων πολιτικών προσώπων.

Eurokinissi

Στόχος ήταν η παράνομη παρακολούθηση πολιτικών αντιπάλων της τότε κυβέρνησης, στελεχών της κυβέρνησης και άλλων προσώπων, που είχε ξεκινήσει ήδη από το 1987 και συνεχίστηκε επί σειρά ετών.

Πώς στήθηκε η παρακολούθηση; Με εξαιρετική οργάνωση, όπως αποκαλύφθηκε στη συνέχεια. Μέσα από ΚΑΦΑΟ και νοικιασμένα διαμερίσματα, όπου τοποθετούνταν μαγνητόφωνα, οι δράστες «τραβούσαν» παράλληλα τις τηλεφωνικές γραμμές, επιτρέποντας την 24ωρη καταγραφή συνομιλιών που αφορούσαν τόσο πολιτικά όσο και προσωπικά ζητήματα.

Διαβάστε ακόμα: Όταν ο Χρήστος Μαυρίκης ομολογούσε μυστικές παρακολουθήσεις πολιτικών

Τα media της εποχής χαρακτήρισαν τον Χρήστο Μαυρίκη κεντρικό πρόσωπο στην αποκάλυψη του σκανδάλου και παράλληλα κατέγραψαν τις προσπάθειες συγκάλυψης και το πολιτικό παρασκήνιο που ακολούθησε, με την τότε κυβέρνηση να προσπαθεί να περιορίσει τις συνέπειες στο εσωτερικό της.

Το ποινικό παρελθόν του Χρήστου Μαυρίκη

Ο Χρήστος Μαυρίκης, κατά τα άλλα, το 1997 φέρεται να καταδικάστηκε για απόπειρα δωροδοκίας της σημερινής προέδρου του Αρείου Πάγου Ιωάννας Κλάπα, όταν υπηρετούσε στην ανάκριση για υπόθεση λαθρεμπορίας πετρελαίου.

Έναν χρόνο αργότερα, καταδικάστηκε για απόπειρα εκβίασης σε βαθμό κακουργήματος, παραβίαση απορρήτου τηλεφωνικών συνδιαλέξεων και παράνομη βία σε βάρος επιχειρηματιών και εκδότη. Συγκεκριμένα των επιχειρηματιών Γιώργου Δαλακούρα και Δημήτρη Μπέη, καθώς και του εκδότη-διευθυντή της εφημερίδας «Αδέσμευτος Τύπος», Δημήτρη Ρίζου.

Απασχόλησε εκ νέου τις αρχές τον Αύγουστο του 2022, καθώς φέρεται να συνελήφθη για παράνομη οπλοκατοχή και κατοχή κάνναβης μετά από επεισόδιο σε πρατήριο βενζίνης.

