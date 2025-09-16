Καραλής: «Θέλω να βγαίνω πρώτος και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω»

Στην κατάκτηση του ασημένιου μεταλλίου στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Στίβου στο Τόκιο αναφέρθηκε ο Εμμανουήλ Καραλής, τονίζοντας ότι είναι ικανοποιημένος από την εμφάνισή του, όμως θέλει κάποια στιγμή να ανέβει στο ψηλότερο σκαλί του βάθρου.

Μιλώντας στην ΕΡΤ, ο Εμμανουήλ Καραλής ανέφερε: «Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη και μακριά σεζόν, οπότε το να καταφέρνω να τελειώνω με ένα μεγάλο χαμόγελο και με τους φίλους μου στο βάθρο, με την οικογένειά μου και ανθρώπους που με στηρίζουν, είναι κάτι μοναδικό. Δεν κοιμήθηκα όλη τη νύχτα, είχα δει όλα τα μηνύματα, ευχαριστώ για όλη τη θετική ενέργεια».

«Αν δεν περνούσα το 5,95, αλλά και τα 6 μέτρα, θα ήμουν εκτός μεταλλίων. Αυτό σημαίνει ότι είμαι ένας αθλητής μεγάλων αγώνων, ειδικά όταν φοράω το εθνόσημο και αγωνίζομαι για την πατρίδα μου, πάντα προσπαθώ να δίνω το 110%.

Θέλω να φεύγω εντελώς κουρασμένος όταν αγωνίζομαι με την Εθνική. Εξάντλησα όλες μου τις δυνάμεις, προσπάθησα, ρίσκαρα και κατάφερα να φύγω από έναν αγώνα υγιής και χαρούμενος», είπε ακόμα.

«Είμαι και εγώ εγωιστής. Μπορεί να μη φαίνεται αυτή η φλόγα, αλλά την έχω μέσα μου και θέλω να βγαίνω πρώτος και πιστεύω ότι κάποια στιγμή θα τα καταφέρω και ξέρω ότι θα δουλεύω κάθε μέρα για αυτό και ό,τι και να γίνει θα ξέρω ότι έχω κάνει τα πάντα για το καλύτερο δυνατό», σημείωσε ο Εμμανουήλ Καραλής.