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Καραπαπάς: «Τι να ειρωνευτείτε εσείς από τον Ολυμπιακό;»

Ο αντιπρόεδρος της ΠΑΕ Ολυμπιακός έκανε μία σειρά από δηκτικά Insta Stories μετά το Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός.

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Κώστας Καραπαπάς
Κώστας Καραπαπάς | gazzetta
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Ο Κώστας Καραπαπάς έκανε απανωτά Insta Stories με αφορμή το Παναθηναϊκός - Παναιτωλικός. Στάθηκε και στην διαιτησία του αγώνα ανεβάζοντας και μία φάση που αναφέρει ότι αδικήθηκε ο Παναιτωλικός, και μία κάνοντας λόγο, με τον τρόπο του, για λανθασμένη απόφαση στο πέναλτι υπέρ του Παναθηναϊκού.

Ως προς το σύνθημα για τον Μεντιλίμπαρ έγραψε μεταξύ άλλων πώς «τι να ειρωνευτείτε εσείς από τον Ολυμπιακό;» αναρτώντας φωτογραφία από το ΟΑΚΑ όπου στα μάτριξ φαίνεται η απονομή του ευρωπαϊκού του Ολυμπιακού.

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