Άγριος καυγάς Γιάμαλη και Πατούλη: «Δεν ακούτε γιατί είστε ΣΥΡΙΖΑ» - «Είστε προκλητικός και απαράδεκτος»

Καυγάς ξέσπασε στο στούντιο της εκπομπής «Εξελίξεις Τώρα» μεταξύ της Αναστασίας Γιάμαλη και του προέδρου του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών, Γιώργου Πατούλη, με αφορμή την υπόθεση θανάτου του τραγουδιστή Γιώργου Μαζωνάκη και της εμπλοκής των δύο γιατρών.

Ο κ. Πατούλης βρέθηκε στο πλατό της εκπομπής και όταν κλήθηκε να απαντήσεις σε ερωτήσεις της δημοσιογράφου σχετικά με την παρουσία της γιατρού του Γ. Μαζωνάκη σε συνέδριο που είχε διοργανώσει η περιφέρεια Αττικής, επί ημερών του κ. Πατούλη.

«Μην με βάζετε σε αυτόν τον πόλεμο. Ξέρω ότι και εσείς ήσασταν στον ΣΥΡΙΖΑ» σημείωσε ο πρόεδρος του ΙΣΑ στη συνομιλήτρια του όταν εκείνη τον ρώτησε επίμονα περί του χρόνου κατάργησης επιτροπής ελέγχου για ανάλογες περιπτώσεις και αν αυτό έγινε επί κυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη.

«Εμένα ξέρετε τι μου κάνει εντύπωση; Εμένα η πορεία μου είναι διαφανής, δεν έχω κρυφτεί ποτέ από τον κόσμο, δεν απολογούμαι εγώ, δεν ελέγχομαι εγώ» απάντησε η κα Γιάμαλη, με τον κ. Πατούλη, να συνεχίζει, κατηγορώντας την πως «κάνετε τον δικαστή, αλλά κάνετε τον δικαστή χωρίς να ξέρετε».

«Δεν θα μου κάνετε μαθήματα» απάντησε εκείνη.

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Η κουβέντα συνεχίστηκε με την ίδια ένταση, μέχρι που ο κ. Πατούλης επιτέθηκε, ξανά, στην πολιτική ταυτότητα της δημοσιογράφου λέγοντάς της: «Επειδή δεν ακούτε ή δεν θέλετε να καταλάβετε, επειδή είστε στον ΣΥΡΙΖΑ...».

«Είστε προκλητικός και απαράδεκτος. Αν η υπερασπιστική σας γραμμή είναι ότι εγώ είμαι ΣΥΡΙΖαία, δεν σας τιμά. Εγώ ψηφίζω ό,τι γουστάρω».

«Ήρθαμε να ακούσουμε εσάς ως δικαστή ή για να απαντήσουμε;» συνέχισε, εκείνος και τη δημοσιογράφο να επιμένει πως «κρύβεστε πίσω από την πολιτική μου ταυτότητα».

«Πόσο λαϊκισμό κάνετε; Να αφήσουμε τον λαϊκισμό και να πάμε στην ουσία;» ρώτησε ο κ. Πατούλης, κατηγορώντας την μάλιστα ότι έχει «κάποιο λόγο» που δεν τον αφήνει να μιλήσει.

Όταν η δημοσιογράφος χαμογέλασε αμήχανα, εκείνος έσπευσε να σχολιάσει «ωραίο χαμόγελο» και ζητώντας της να μην μιλάει....

«Σχόλια για το χαμόγελό μου δεν δέχομαι» απάντησε η κα Γιάμαλη.