Η εβδομάδα των δημοσκοπήσεων, τα δύο ποτά του «ανοιχτού» Ανδρουλάκη και το πολικό ψύχος στην αίθουσα

Τώρα που ολοκληρώθηκε και η παρουσία του Νίκου Ανδρουλάκη στη Θεσσαλονίκη και υπάρχει πλήρης εικόνα για το τι έκαναν οι τρεις πρώτοι όλων των δημοσκοπήσεων, αυτή την εβδομάδα ξεκινάει η δημοσίευση σειράς ερευνών σε όλα τα μεγάλα κανάλια. Κάποιες έρευνες θα ακολουθήσουν και την επόμενη εβδομάδα, καθώς κάποιες εταιρείες ξεκινούν να μετρούν αυτές τις ημέρες. Η αίσθηση γενικώς είναι ότι δεν υπάρχει τρομερή διαφοροποίηση, δηλαδή η Ν.Δ. έχει τσιμπήσει γύρω στη μία μονάδα, η ΕΛΑΣ του Αλέξη Τσίπρα έχει μείνει στάσιμη με τάσεις να κάνει πλατό, ενώ το ΠΑΣΟΚ τσιμπάει επίσης περίπου γύρω στη μία μονάδα και θα φανεί πως έγραψε στον κόσμο η παρουσία Ανδρουλάκη στο Βελλίδειο.

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Τα νούμερα του Μαξίμου

Και στην κυβέρνηση πάντως θέλουν να δουν λίγο πιο εξειδικευμένα το πέρασμα των μέτρων σε επιμέρους κοινωνικές ομάδες. Στα τέλη της προηγούμενης εβδομάδας υπήρχε η αίσθηση ότι το πακέτο ήταν πιο εύληπτο για τους συνταξιούχους και τους δημόσιους υπαλλήλους, ενώ δεν είχε κάνει θεαματική διαφορά στους μικρομεσαίους επιχειρηματίες και στους αγρότες. Επί της μέτρησης που έχει ζητήσει το Μαξίμου θα γίνει συζήτηση σήμερα, όμως γενικώς ψύχραιμος παρατηρητής με γνώσεις επί των αριθμών μου λέει ότι η επιτυχία του πακέτου, όπως και πέρσι, θα φανεί εκεί γύρω στον Ιανουάριο, δηλαδή μετά την ψήφιση του προϋπολογισμού.

Ασκήσεις ηρεμίας με τον Σαμαρά

Μετά την τοποθέτηση του Κυριάκου Μητσοτάκη στη ΔΕΘ για τον Αντώνη Σαμαρά, η κυβέρνηση είναι εμφανές ότι έχει αλλάξει στρατηγική απέναντι στον πρώην πρωθυπουργό. Για παράδειγμα η εμφάνιση του διευθυντή του γραφείου τύπου του Σαμαρά Νίκου Τσιούτσια σε τηλεοπτικό σταθμό την περασμένη εβδομάδα πέρασε εντελώς ασχολίαστη, κανένας απ’ την κυβέρνηση δεν μπήκε στη διαδικασία να του απαντήσει. Αυτή είναι και η γενική προσέγγιση από εδώ και πέρα, ασκήσεις ηρεμίας για όσο αντέξει ο μηχανισμός και μέχρι να υπάρξει μία ευθεία επίθεση που δεν θα πρέπει να μείνει αναπάντητη.

Γάμοι και γενέθλια

Μετά τη ΔΕΘ, ξεκίνησαν οι κοινωνικές εκδηλώσεις για διάφορα γαλάζια στελέχη. Στο τέλος της περασμένης εβδομάδας η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη διοργάνωσε πάρτι για τα γενέθλια της στα Δυτικά, όπου και πολιτεύεται, με τη συγκέντρωση να θεωρείται προεκλογική. Ομοίως πολύς κόσμος από όλες τις φυλές της Ν.Δ., έδωσε το παρόν το βράδυ του Σαββάτου στον γάμο του Γιάννη Φυτόπουλου, πολύ στενού συνεργάτη του Νίκου Δένδια και για πάρα πολλά χρόνια ανώτερου στελέχους της ΟΝΝΕΔ.

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Μεταγραφές στη Θεσσαλονίκη

Φαίνεται πως η Θεσσαλονίκη «άνοιξε την όρεξη» στον Νίκο Ανδρουλακη και έγινε η πόλη των μεταγραφών. Μετά τους Τελιγιορίδου και Αβραμάκη τον δρόμο για τη Χαριλάου Τρικουπη θα πάρουν και οι κύριοι Αποστολάκης και Αυλωνίτης. Βρέθηκαν στην ομιλία του προέδρου του ΠΑΣΟΚ και στο «καλορίζικοι» των δημοσιογράφων αρκέστηκαν να πουν πως θα τα πει όλα στην ώρα τους ο Νίκος Ανδρουλάκης.

Δύο βραδιές με ποτά

Μάλιστα ο Πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ είχε «όρεξη» και για ένα επικοινωνιακό άνοιγμα. Παρασκευή βράδυ συναντήθηκε για ποτό με τους δημοσιογραφους στο roof garden γνωστού ξενοδοχείου και μαθαίνω πως είχε διάθεση και χαλαρός μίλησε με όλους. Και το Σάββατο το βράδυ στην Αριστοτελους με θέα τον Θερμαϊκό ήπιε και πάλι ποτό με εκπροσώπους από τα μέσα ενημέρωσης αλλά και στελέχη του κόμματος. Φαίνεται πως ο Νίκος Ανδρουλακης επιχειρεί να έρθει πιο κοντά με όλους.

«Ψύχρα» στην αίθουσα

Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου του Νίκου Ανδρουλακη στη ΔΕΘ επικράτησαν «πολικές» θερμοκρασίες. Αν και δεν λειτουργούσαν όλες οι μονάδες του air condition βγαίνοντας από την αίθουσα, πολλοί δημοσιογράφοι έλεγαν ότι «ξεπάγιασαν».