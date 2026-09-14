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Θάνατος Μαζωνάκη: Συγκλονίζει ο τελευταίος άνθρωπος που τον είδε - «Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε»

Συγκλονίζει η μαρτυρία του ταξιτζή που είδε τελευταίος τον Γιώργο Μαζωνάκη, πριν τον ξαφνικό θάνατο του τραγουδιστή.

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Γιώργος Μαζωνάκης
Γιώργος Μαζωνάκης | NDP/ Θωμάς Δασκαλάκης
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Όπως έγινε γνωστό μετά τον αιφνίδιο θάνατο του Γιώργου Μαζωνάκη, ο τραγουδιστής πραγματοποίησε την τελευταία του διαδρομή με ταξί, το μεσημέρι της Τετάρτης, και λίγη ώρα αργότερα άφησε την τελευταία του πνοή στο ιατρείο του Κολωνακίου.

Το βράδυ της Κυριακής, ο οδηγός ταξί που οδήγησε τον αείμνηστο ερμηνευτή στην εν λόγω κλινική μίλησε αποκλειστικά στα MEGA, λέγοντας: «Εγώ έκανα αυτό που έπρεπε. Να πω την αλήθεια, τη δική μου την αλήθεια, σε σχέση με τον πελάτη μου.

Δεν ξέρω, αυτά θα τα βρει η δικαιοσύνη, η οικογένεια του. Αύριο πρέπει να χαιρετήσουμε τον Γιώργο, από απόψε μάλλον και αύριο. Φεύγει και για την οικογένεια του και για εμάς» κατέληξε ο οδηγός ταξί στο δελτίο ειδήσεων του σταθμού.

Σημειώνεται πως ο οδηγός του ταξί ήταν ένας από τους κομβικούς μάρτυρες, που κατέρριψε τα ψεύδη των δύο γιατρών για το περιστατικό, αφού με βάση την κατάθεσή του, η ώρα άφιξης του λαϊκού τραγουδιστή στο μοιραίο ιατρείο τοποθετείται περί τις 14.00, ενώ οι κατηγορούμενοι είχαν δώσει ως ώρα άφιξής του τις 16.00.

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