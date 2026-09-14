Λατινοπούλου σε Ρέμο: «Σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gypsy Kings δεν πάω»

Η Αφροδίτη Λατινοπούλου θέλησε να απαντήσει μέσω βίντεο στο Instagram στην αναφορά που έκανε στο πρόσωπό της ο Αντώνης Ρέμος, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στη Θεσσαλονίκη το βράδυ του Σαββάτου (12/9).

«Τι έμαθα; Μίλησε για μένα ο Ρέμος;» είπε αρχικά η Πρόεδρος της Φωνής Λογικής και στη συνέχεια προβλήθηκε το στιγμιότυπο από τη συναυλία κατά το οποίο ο αντώνης Ρέμος λέει:

«Eνα πολιτικό πρόσωπο θα ήθελα να είναι μαζί μας. Μόνο η Αφροδίτη Λατινοπούλου. Με τους Gipsy Kings εδώ μόνο αυτή θα μπορούσε να είναι. Θα ταίριαζε, πιστεύω. Αφροδίτη όπου και αν είσαι, θα έπρεπε να ήσουν εδώ».

«Αντώνη, θα ήθελα να είμαι εκεί, αλλά δεν ήρθα ως ένδειξη διαμαρτυρίας γιατί το συγκρότημα ονομάζεται Gipsy Kings. Αν λεγόταν ή μετονομαστεί σε Roma Kings, με πολλή χαρά να έρθω. Μη μας πουν και ρατσιστές, κατάλαβες», απάντησε η Αφροδίτη Λατινοπούλου.

Στη λεζάντα δε της ανάρτησής της, στο ίδιο μήκος κύματος, η ίδια έγραψε: «Αντώνη σε συναυλία με συγκρότημα που λέγεται Gypsy Kings δεν μπορώ να έρθω. Αν μετονομαστούν σε Roma Kings το βλέπουμε. Μην μας πουν και ρατσιστές ε;».