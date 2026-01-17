Καρδίτσα - ΑΕΚ LIVE για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ

Με την αναμέτρηση της Καρδίτσας με την ΑΕΚ στη θεσσαλική πόλη συνεχίζεται η 15η αγωνιστική στο πρvτάθλημα μπάσκετ. Καρδίτσα - ΑΕΚ LIVE στις 18:15 με μετάδοση από το ERTSPORTS 4 και ενημέρωση από το Live blog του Gazzetta.
Καρδίτσα - ΑΕΚ Live streaming
Καρδίτσα - ΑΕΚ LIVE
Η Καρδίτσα πάει σε αυτό το παιχνίδι έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες (ΠΑΟΚ εντός, Παναθηναϊκός εκτός, Ολυμπιακός εντός έδρας), σερί που την οδήγησε στο 4-9 και στο -2 από την οχτάδα. Ως γηπεδούχος ωστόσο έχει θετικό πρόσημο καθώς στο γήπεδο της σημείωσε όλες τις νίκες της (4-3).
Η ΑΕΚ «τρέχει» ένα σερί τεσσάρων νικών με τις οποίες έφτασε τον ΠΑΟΚ στις εννιά, έχοντας πάντως ένα παιχνίδι περισσότερο από τον έτερο Δικέφαλο. Η τελευταία από αυτές ήταν εντός έδρας επί της Μυκόνου Betsson, με την οποία μάλιστα ο Ντράγκαν Σάκοτα έγινε ο 8ος πολυνίκης στην ιστορία του Πρωταθλήματος από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64). Ο «Σάλε» έφτασε τις 251 και ξεπέρασε τον αείμνηστο Φαίδωνα Ματθαίου που είχε 250 αλλά μια 29 παιχνίδια λιγότερα.
- Εξαφάνιση 16χρονης Λόρας: Κοντά στην αυλαία της υπόθεσης - Ποιοι αποπροσανατόλισαν την έρευνα
- H πιο ακριβή περιοχή της Ελλάδας για αγορά και ενοικίαση κατοικίας βρίσκεται στην Αττική
- Ελευθερία Βιδάκη: Η «μάχη» της πρωταγωνίστριας του Κάτι Τρέχει με τους Δίπλα, που έδωσε τέλος στη ζωή της
- Στέλιος Μάινας: «Δεν ήμουν σαν τον Τίμο Σταμάτη - Ήμουν ένα παιδάκι που έτρωγε πολύ ξύλο στη γειτονιά»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.