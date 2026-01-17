Μενού

Καρδίτσα - ΑΕΚ LIVE για το πρωτάθλημα στο μπάσκετ

Καρδίτσα - ΑΕΚ LIVE στις 18:15 με μετάδοση από το ERTSPORTS 4.

Ο Φρανκ Μπάρτλεϊ σε ματς της ΑΕΚ με την Καρδίτσα | ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ / EUROKINISSI
Με την αναμέτρηση της Καρδίτσας με την ΑΕΚ στη θεσσαλική πόλη συνεχίζεται η 15η αγωνιστική στο πρvτάθλημα μπάσκετ. Καρδίτσα - ΑΕΚ LIVE στις 18:15 με μετάδοση από το ERTSPORTS 4 και ενημέρωση από το Live blog του Gazzetta.

Καρδίτσα - ΑΕΚ Live streaming

Η Καρδίτσα πάει σε αυτό το παιχνίδι έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες (ΠΑΟΚ εντός, Παναθηναϊκός εκτός, Ολυμπιακός εντός έδρας), σερί που την οδήγησε στο 4-9 και στο -2 από την οχτάδα. Ως γηπεδούχος ωστόσο έχει θετικό πρόσημο καθώς στο γήπεδο της σημείωσε όλες τις νίκες της (4-3).

Η ΑΕΚ «τρέχει» ένα σερί τεσσάρων νικών με τις οποίες έφτασε τον ΠΑΟΚ στις εννιά, έχοντας πάντως ένα παιχνίδι περισσότερο από τον έτερο Δικέφαλο. Η τελευταία από αυτές ήταν εντός έδρας επί της Μυκόνου Betsson, με την οποία μάλιστα ο Ντράγκαν Σάκοτα έγινε ο 8ος πολυνίκης στην ιστορία του Πρωταθλήματος από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64). Ο «Σάλε» έφτασε τις 251 και ξεπέρασε τον αείμνηστο Φαίδωνα Ματθαίου που είχε 250 αλλά μια 29 παιχνίδια λιγότερα.

