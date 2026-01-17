Καρδίτσα - ΑΕΚ: Ποιο κανάλι δείχνει τον αγώνα σήμερα

Στην Καρδίτσα συνεχίζεται σήμερα η 15η αγωνιστικής στη Stoiximan GBL, εκεί που η τοπική ομάδα θα υποδεχθεί την ΑΕΚ. Η αναμέτρηση Καρδίτσα - ΑΕΚ κανει τζάμπολ στις 18:15 και θα μεταδοθεί διαδικτυακά από το Ertsports 3, καθώς το κανάλι άλλαξε λόγω του αγώνα της Εθνικής Πόλο.

Η Καρδίτσα πάει σε αυτό το παιχνίδι έπειτα από τρεις διαδοχικές ήττες (ΠΑΟΚ εντός, Παναθηναϊκός εκτός, Ολυμπιακός εντός έδρας), σερί που την οδήγησε στο 4-9 και στο -2 από την οχτάδα. Ως γηπεδούχος ωστόσο έχει θετικό πρόσημο καθώς στο γήπεδο της σημείωσε όλες τις νίκες της (4-3).

Η ΑΕΚ «τρέχει» ένα σερί τεσσάρων νικών με τις οποίες έφτασε τον ΠΑΟΚ στις εννιά, έχοντας πάντως ένα παιχνίδι περισσότερο από τον έτερο Δικέφαλο. Η τελευταία από αυτές ήταν εντός έδρας επί της Μυκόνου Betsson, με την οποία μάλιστα ο Ντράγκαν Σάκοτα έγινε ο 8ος πολυνίκης στην ιστορία του Πρωταθλήματος από καταβολής Α’ Εθνικής (από το 1963-64). Ο «Σάλε» έφτασε τις 251 και ξεπέρασε τον αείμνηστο Φαίδωνα Ματθαίου που είχε 250 αλλά μια 29 παιχνίδια λιγότερα.

Το πρόγραμμα της 1ης αγωνιστικής

Σάββατο 17 Ιανουαρίου

Προμηθέας - Πανιώνιος 16:00

Ολυμπιακός - Μαρούσι 16:00

Καρδίτσα - ΑΕΚ 18:15

Κυριακή 18 Ιανουαρίου

Μύκονος - Κολοσσός 13:00

ΠΑΟΚ - Παναθηναϊκός 16:00

* Το Περιστέρι - Άρης αναβλήθηκε

Η κατάταξη της Stoiximan GBL

1. Ολυμπιακός 13-0

2. Παναθηναϊκός 12-1

3. ΠΑΟΚ 9-3

4. ΑΕΚ 9-4

5. Άρης 6-7

6. Ηρακλής 6-7

7. Προμηθέας 6-7

8. Μύκονος 6-7

---------------------------

9. Περιστέρι 5-8

10. Καρδίτσα 4-9

11. Κολοσσός 3-10

12. Μαρούσι 3-10

---------------------------

13. Πανιώνιος 2-11