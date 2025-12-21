Καρδίτσα - Μαρούσι: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Η αυλαία της 11ης αγωνιστικής θα πέσει στην Καρδίτσα σε ένα εξαιρετικά ενδιαφέρον, βαθμολογικά και όχι μόνο, παιχνίδι. Η αναμέτρηση Καρδίτσα - Μαρούσι κάνει τζάμπολ στις 16:00 και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ΕΡΤ 2 Σπορ.

Η Καρδίτσα έμεινε χωρίς νίκη μετά τις 15 Νοεμβρίου γνωρίζοντας την ήττα κατά σειρά στα παιχνίδια με τον Πανιώνιο εκτός, τον Ηρακλή εντός και τη Μύκονο εκτός έδρας. Έχασε τα πέντε από τα έξι τελευταία παιχνίδια της στο Πρωτάθλημα, στο οποίο μπήκε με δύο νίκες στα πρώτα τρία.

Από σερί ηττών προέρχεται και το Μαρούσι καθώς ηττήθηκε στα τέσσερα τελευταία παιχνίδια του και μάλιστα τα τρία ήταν εντός έδρας. Αυτό το σερί ηττών συνδυάστηκε με ένα παθητικό 93 πόντων κατά μέσο όρο με τους «κιτρινόμαυρους» να δέχονται συνολικά ως τώρα στο πρωτάθλημα 91,66 πόντους, έχοντας τη δεύτερη χειρότερη άμυνα της φετινής Stoiximan GBL.