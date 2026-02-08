Καρδίτσα - Παναθηναϊκός LIVE για το πρωτάθλημα μπάσκετ

Με την αναμέτρηση της Καρδίτσας με τον Παναθηναϊκό ολοκληρώνεται σήμερα το πρόγραμμα της 18ης αγωνιστικής στη Stoiximan GBL. Καρδίτσα - Παναθηναϊκός LIVE στις 16:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Καρδίτσα - Παναθηναϊκός LIVE

Η Καρδίτσα έχει μείνει χωρίς νίκη από τις 21 Δεκεμβρίου όταν επικράτησε εντός έδρας του Αμαρουσίου. Έκτοτε μετρά έξι διαδοχικές ήττες που την έβαλαν στο «κάδρο» της «ουράς» της βαθμολογίας. Αν ηττηθεί και την Κυριακή θα ισοφαρίσει το δεύτερο μεγαλύτερο σερί ηττών της στη Stoiximan GBL καθώς είχε μπει με επτά διαδοχικές ήττες στο Πρωτάθλημα της σεζόν 2023-24. Μεγαλύτερο όλων παραμένει εκείνο των 11 σερί ηττών της σεζόν 2022-23.

Ο Παναθηναϊκός προέρχεται από την ήττα στο Nick Galis Hall από τον Άρη, με την οποία σταμάτησε το σερί 13 νικών που μετρούσε στη Stoiximan GBL. Έτσι έχει πλέον δύο ήττες στα οχτώ εκτός έδρας παιχνίδια του, ενώ είχε 24/24 στην κανονική περίοδο των δύο προηγούμενων σεζόν.