Καρδίτσα - Πανιώνιος: Τι ώρα παίζουν σήμερα - Το κανάλι του αγώνα

Ντέρμπι παραμονής στην Καρδίτσα με την τοπική ομάδα να υποδέχεται τον Πανιώνιο για τη 23η αγωνιστική της Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση Καρδίτσα - Πανιώνιος θα κάνει τζάμπολ στις 13:00 με τηλεοπτική μετάδοση από το ΕΡΤ2 Σπορ και ενημέρωση από το liveblog του Gazzetta.

Η Καρδίτσα Ιαπωνική παρέμεινε χωρίς εκτός έδρας νίκη (0-10) καθώς ηττήθηκε από τον Άρη Bettson στη Θεσσαλονίκη, παιχνίδι στο οποίο έγινε η πρώτη ομάδα της φετινής Stoiximan GBL που δεν παρουσίασε παίκτη με διψήφιο αριθμό πόντων. Η θεσσαλική ομάδα έχασε τα 9/10 τελευταία παιχνίδια της και είναι μία νίκη πάνω από το Μαρούσι Chery, όπως και ο αντίπαλος της.

Στο 5-15 είναι λοιπόν και ο Πανιώνιος Cosmorama Travel μετά τις τρεις συνεχόμενες ήττες του και ενώ πριν από αυτές είχε κάνει ένα 4/5 που του επέτρεψαν να βρεθεί πάνω από την τελευταία θέση που οδηγεί στον υποβιβασμό. Ενώ είχαν 89 πόντους μέσο όρο στα τέσσερα παιχνίδια που κέρδισαν από τις 10/1 μέχρι τις 7/2, οι «κυανέρυθροι» περιορίστηκαν στους 71 στα τρία τελευταία χωρίς να σκοράρουν περισσότερους από 74 (74 με Περιστέρι, 71 με Ολυμπιακό, 68 με Παναθηναϊκό).

Το πρόγραμμα της 23ης αγωνιστικής

Σάββατο 28 Μαρτίου

Κολοσσός - Άρης 92-96

ΠΑΟΚ - Προμηθέας 100-87

ΑΕΚ - Περιστέρι 64-74

Κυριακή 29 Μαρτίου

Καρδίτσα - Πανιώνιος 13:00

Ηρακλής - Μαρούσι 15:30

Δευτέρα 30 Μαρτίου

Παναθηναϊκός - Ολυμπιακός 19:00

Η κατάταξη της GBL

1. Ολυμπιακός 20-0

2. Παναθηναϊκός 17-4

3. ΑΕΚ 15-6

4. ΠΑΟΚ 13-7

5. Άρης 12-7

6. Περιστέρι 12-9

7. Ηρακλής 8-12

8. Μύκονος 8-13

-----------------------

9. Κολοσσός 7-14

10. Προμηθέας 7-14

11. Πανιώνιος 5-15

12. Καρδίτσα 5-15

-----------------------

13. Μαρούσι 4-17

