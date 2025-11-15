Μενού

Καρδίτσα - Περιστέρι 88-74: Άνετη νίκη για τους Θεσσαλούς

Η Καρδίτσα κυριάρχησε απέναντι στο Περιστέρι, με την ομάδα του κόουτς Παπανικολόπουλου να επικρατεί στην έδρα της με 88-74

Καρδίτσα -Περιστέρι
Καρδίτσα -Περιστέρι | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI
Καρδίτσα επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας σχετικά άνετα του Περιστερίου με 88-74.

Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα η Καρδίτσα είχε τα ηνία, με το Περιστέρι να ανεβάζει απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά να μην καταφέρνει να κάνει το κάτι παραπάνω. Με αυτό το αποτέλεσμα η Καρδίτσα ανέβηκε στο 3-3, ρεκόρ στο οποίο υποχώρησε το Περιστέρι.

Δεκάλεπτα: 29-14, 48-34, 63-55, 88-74

