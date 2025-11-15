Καρδίτσα - Περιστέρι 88-74: Άνετη νίκη για τους Θεσσαλούς

H Καρδίτσα επέστρεψε στις νίκες, επικρατώντας σχετικά άνετα του Περιστερίου με 88-74.
Από την αρχή μέχρι το τέλος του αγώνα η Καρδίτσα είχε τα ηνία, με το Περιστέρι να ανεβάζει απόδοση στο δεύτερο ημίχρονο, αλλά να μην καταφέρνει να κάνει το κάτι παραπάνω. Με αυτό το αποτέλεσμα η Καρδίτσα ανέβηκε στο 3-3, ρεκόρ στο οποίο υποχώρησε το Περιστέρι.
Δεκάλεπτα: 29-14, 48-34, 63-55, 88-74
