Καρδίτσα - Περιστέρι LIVE για την 7η αγωνιστική στο μπάσκετ

Με το ματς Καρδίτσα - Περιστέρι συνεχίζεται η 7η αγωνιστική στη Stoiximan GBL.

Καρδίτσα μπάσκετ | ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΑΛΛΙΑΡΑΣ / EUROKINISSI
Στην Καρδίτσα, με την αναμέτρηση Καρδίτσα - Περιστέρι, συνεχίζεται η 7η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση κάνει τζάμπολ στις 18:15, θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ Sports 1, ενώ υπάρχει ενημέρωση και από το liveblog του Gazzetta.

Καρδίτσα - Περιστέρι Live streaming

Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττες. Η Καρδίτσα έχασε στις δύο προηγούμενες εβδομάδες από τον Προμηθέα Πάτρας και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Έχει κάνει όμως το 2/2 στην έδρα της με Άρη και Κολοσσό. Το Περιστέρι ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό το περασμένο Σάββατο. Αυτό θα είναι το τρίτο παιχνίδι που θα δώσει εκτός έδρας έπειτα από εκείνα με τον Πανιώνιο (61-87) και τον ΠΑΟΚ (87-73).

Οι πρώτες αγωνιστικές ανέδειξαν σημαντική διαφορά στα λάθη για τις δύο ομάδες αφού η Καρδίτσα έχει μέσο όρο 16 ενώ το Περιστέρι τα έχει περιορίσει στα 9,8. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αντίπαλοι της θεσσαλικής ομάδας σημειώνουν 18 πόντους από τα λάθη της σε κάθε αγώνα, ενώ εκείνη της αθηναϊκής περιορίζονται στους 12,2.

