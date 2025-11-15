Καρδίτσα - Περιστέρι LIVE για την 7η αγωνιστική στο μπάσκετ

Στην Καρδίτσα, με την αναμέτρηση Καρδίτσα - Περιστέρι, συνεχίζεται η 7η αγωνιστική στη Stoiximan GBL. Η αναμέτρηση κάνει τζάμπολ στις 18:15, θα μεταδοθεί ζωντανά από το ΕΡΤ Sports 1, ενώ υπάρχει ενημέρωση και από το liveblog του Gazzetta.
Καρδίτσα - Περιστέρι Live streaming
Καρδίτσα - Περιστέρι LIVE
Οι δύο ομάδες προέρχονται από ήττες. Η Καρδίτσα έχασε στις δύο προηγούμενες εβδομάδες από τον Προμηθέα Πάτρας και τον Ολυμπιακό εκτός έδρας. Έχει κάνει όμως το 2/2 στην έδρα της με Άρη και Κολοσσό. Το Περιστέρι ηττήθηκε από τον Παναθηναϊκό το περασμένο Σάββατο. Αυτό θα είναι το τρίτο παιχνίδι που θα δώσει εκτός έδρας έπειτα από εκείνα με τον Πανιώνιο (61-87) και τον ΠΑΟΚ (87-73).
Οι πρώτες αγωνιστικές ανέδειξαν σημαντική διαφορά στα λάθη για τις δύο ομάδες αφού η Καρδίτσα έχει μέσο όρο 16 ενώ το Περιστέρι τα έχει περιορίσει στα 9,8. Είναι χαρακτηριστικό ότι οι αντίπαλοι της θεσσαλικής ομάδας σημειώνουν 18 πόντους από τα λάθη της σε κάθε αγώνα, ενώ εκείνη της αθηναϊκής περιορίζονται στους 12,2.
- Στον Εισαγγελέα γνωστή δημοσιογράφος: «Θα σας στείλω στα σύνορα» - Απειλούσε αστυνομικούς, δεν σταμάτησε σε μπλόκο
- Απίθανο σκηνικό σε ζωντανή σύνδεση στο Open: Δημοσιογράφος βάζει καλάθια στο στούντιο σύνταξης
- Αυτοί είναι οι 6 δημοσιογράφοι, διεθυντές σάιτ και ραδιοφώνου που θα παραβρεθούν στη Συνέντευξη Τύπου του Αλαφούζου
- Δραματικές αποκαλύψεις για τον 22χρονο με το μπέργκερ: Χτυπούσε την πλάτη του στον τοίχο, νόμιζαν ότι έκανε πλάκα
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.