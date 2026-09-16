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Καρέτσας: Επέστρεψε στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας μετά το πρόβλημα υγείας που εμφάνισε στο γήπεδο, επέστρεψε στις προπονήσεις της Μπορούσια Ντόρτμουντ

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Κωνσταντίνος Καρέτσας
Κωνσταντίνος Καρέτσας | Instagram/kosta.karetsas
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Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε ένα σημαντικό βήμα για την επάνοδό του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ καθώς σήμερα 16/09 επέστρεψε στις προπονήσεις με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής μεσοεπιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ στις 08/09 για τη πρεμιέρια της League Phase του Champions League, καθώς έπεσε στον αγωνιστικό χώρο στο 25ο λεπτό κρατώντας το στήθος του. Έπειτα υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν πρόβλημα στο κυκλοφοριακό.

Το Σάββατο 12/09 ο 18χρονος άσος παρακολούθησε από τις εξέδρες του «Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ» τις προσπάθειες των συμπαικτών του στον αγώνα πρωταθλήματος με την Πάντερμπορν, ενώ τις προηγούμενες ημέρες προπονούνταν ατομικά.

 

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