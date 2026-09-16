Καρέτσας: Επέστρεψε στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε ένα σημαντικό βήμα για την επάνοδό του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ καθώς σήμερα 16/09 επέστρεψε στις προπονήσεις με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.
Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής μεσοεπιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ στις 08/09 για τη πρεμιέρια της League Phase του Champions League, καθώς έπεσε στον αγωνιστικό χώρο στο 25ο λεπτό κρατώντας το στήθος του. Έπειτα υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν πρόβλημα στο κυκλοφοριακό.
Το Σάββατο 12/09 ο 18χρονος άσος παρακολούθησε από τις εξέδρες του «Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ» τις προσπάθειες των συμπαικτών του στον αγώνα πρωταθλήματος με την Πάντερμπορν, ενώ τις προηγούμενες ημέρες προπονούνταν ατομικά.
- «Έκανε ΚΑΡΠΑ στον Μαζωνάκη με το ένα χέρι»: Η σοκαριστική αποκάλυψη από το ΕΚΑΒ
- Ανθή Βούλγαρη: Ξέσπασε στον αέρα για δημοσιεύματα - «Με έβγαλαν ότι πήγα στην κλινική στο Κολωνάκι»
- «Βόμβα» στον ΑΝΤ1 με τη Ζέτα Μακρυπούλια: Η απόφαση που τα αλλάζει όλα και το μέλλον του Rouk Zouk
- Χριστίνα Παππά: Είχε πάει στο ιατρείο όπου πέθανε ο Μαζωνάκης - «Με επανέφεραν με απινιδωτή»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.