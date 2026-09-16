Καρέτσας: Επέστρεψε στις αγωνιστικές του υποχρεώσεις με τη Ντόρτμουντ

Ο Κωνσταντίνος Καρέτσας έκανε ένα σημαντικό βήμα για την επάνοδό του στις αγωνιστικές υποχρεώσεις της Ντόρτμουντ καθώς σήμερα 16/09 επέστρεψε στις προπονήσεις με τους υπόλοιπους συμπαίκτες του, σύμφωνα με το ΕΡΤnews.

Υπενθυμίζεται ότι ο διεθνής μεσοεπιθετικός έγινε αναγκαστική αλλαγή στον αγώνα με τη Βιγιαρεάλ στις 08/09 για τη πρεμιέρια της League Phase του Champions League, καθώς έπεσε στον αγωνιστικό χώρο στο 25ο λεπτό κρατώντας το στήθος του. Έπειτα υποβλήθηκε σε εξετάσεις που έδειξαν πρόβλημα στο κυκλοφοριακό.

😍 Kos ist wieder beim Team! Nach individuellen Einheiten zu Wochenbeginn ist Kosta Karetsas am heutigen Mittwoch wieder ins Mannschaftstraining eingestiegen! 🤩 pic.twitter.com/mBDcQs563E — Borussia Dortmund (@BVB) September 16, 2026

Το Σάββατο 12/09 ο 18χρονος άσος παρακολούθησε από τις εξέδρες του «Ζίγκναλ Ιντούνα Παρκ» τις προσπάθειες των συμπαικτών του στον αγώνα πρωταθλήματος με την Πάντερμπορν, ενώ τις προηγούμενες ημέρες προπονούνταν ατομικά.