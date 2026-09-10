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Καρέτσας: Το update από τον Αθλητικό διευθυντή της Ντόρτμουντ για την υγεία του

Ο αθλητικός διευθυντής της Ντόρτμουντ, Όλε Μπουκ, έδωσε το τελευταίο update για την πορεία της υγείας του Κωνσταντίνου Καρέτσα.

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Κωνσταντίνος Καρέτσας
Κωνσταντίνος Καρέτσας | Instagram/kosta.karetsas
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Ευχάριστα νέα έρχονται από Γερμανία για τον Κωνσταντίνο Καρέτσα, που σόκαρε όλη την Ευρώπη το βράδυ της Τρίτης (8/9), όταν ένιωσε αδιαθεσία και αποχώρησε με φορείο από το παιχνίδι της Ντόρτμουντ με τη Βιγιαρεάλ (3-2) για την πρεμιέρα του Champions League.

Ο Έλληνας άσος αμέσως διεκομήσθη σε νοσοκομείο για τις απαραίτητες εξετάσεις, με τα πρώτα δείγματα να είναι θετικά. Πλέον, και σύμφωνα με το πιο πρόσφατο update από πλευράς Αθλητικού Διευθυντή των Βεστφαλών, η κατάσταση του 18χρονου παραμένει σε καλά επίπεδα.

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