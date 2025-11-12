«Καρφιά» Σλούκα σε όσους αμφισβητούν τον Αταμάν: «Δεν ξέρει ο προφεσόρ, δεν ξέρει...»

Όσους αμφισβητούν τον Εργκίν Αταμάν «κάρφρωσε» ο Κώστας Σλούκας με μία ατάκα του, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρί.

Το ματς έχει τελειώσει και άπαντες βρίσκονται στα αποδυτήρια, με τον Τούρκο τεχνικό να κάνει την καθιερωμένη του ομιλία προς τους παίκτες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr