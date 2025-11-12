Μενού

«Καρφιά» Σλούκα σε όσους αμφισβητούν τον Αταμάν: «Δεν ξέρει ο προφεσόρ, δεν ξέρει...»

Η ατάκα του Σλούκα για τον Αταμάν στα αποδυτήρια του Παναθηναϊκού μετά την ομιλία του Τούρκου προπονητή.

Reader symbol
Newsroom
Ο Κώστας Σλούκας
Στιγμιότυπο από αγώνα Παναθηναϊκού - Ολυμπιακού | EUROKINISSI / ΘΑΝΑΣΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ
  • Α-
  • Α+

Όσους αμφισβητούν τον Εργκίν Αταμάν «κάρφρωσε» ο Κώστας Σλούκας με μία ατάκα του, μετά τη νίκη του Παναθηναϊκού επί της Παρί.

Το ματς έχει τελειώσει και άπαντες βρίσκονται στα αποδυτήρια, με τον Τούρκο τεχνικό να κάνει την καθιερωμένη του ομιλία προς τους παίκτες.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

ΔΙΑΒΑΖΟΝΤΑΙ ΤΩΡΑ

Google News

Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.

Tags
Φόρτωση BOLM...

ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ