Κατέρρευσε στην προπόνηση της Ρουμανίας ο Μιρτσέα Λουτσέσκου: Η πρώτη ενημέρωση για την υγεία του

Μία δυσάρεστη είδηση έγινε γνωστή για την οικογένεια Λουτσέκσου, αφού ο πατέρας του Ραζβάν, Μιρτσέα λιποθύμησε ενώ βρισκόταν στην προπόνηση της εθνικής Ρουμανίας. Ο 80χρονος τεχνικός λίγες μέρες πριν είχε οδηγήσει την εθνική ομάδα της χώρας του στο ματς για τα Play Off του Μουντιάλ κόντρα στην Τουρκία, όπου είχε γνωρίσει την ήττα με 1-0 κι έτσι αποκλείστηκε τα τελικά της διοργάνωσης.

Αυτή τη στιγμή ο Μιρτσέα Λουτσέσκου κάνει κάποιες ιατρικές εξετάσεις, οι οποίες θα βοηθήσουν τους γιατρούς να καταλάβουν περισσότερο πράγματα για την κατάστασή του και τον λόγο του λιποθυμικού επεισοδίου που υπέστη.

