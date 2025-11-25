Κάτι τρέχει με τον Ζοτς

Αμφιβολία, αυτή η πνευματική ασθένεια. Έχει πλέον εισχωρήσει για τα καλά στις τάξεις της Παρτίζαν μετά την απογοητευτική της εικόνα στο ξεκίνημα της σεζόν αλλά και την αιχμαλωσία σε ένα αγωνιστικό καθεστώς «Μεντελικής κληρονομικότητας», όπου κάθε νέα εκδοχή του ρόστερ γίνεται κοινωνός των αδυναμιών του προηγούμενου, στοιχειοθετώντας μια πραγματικότητα εντός της οποίας η Παρτίζαν είναι κάτι άλλο από αυτό που είχε οραματιστεί το πιστό κοινό της.
Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr
- Σαλαμίνα: Βασική ύποπτη η νύφη της 75χρονης - Ανατροπή με τη δολοφονία
- Η θερμή αφιέρωση του Τσίπρα σε Τασούλα, η σιωπή των συντρόφων και ο ghost writer... φάντασμα
- Ο Μαρινάκης κατακεραυνώνει Τσίπρα: «Στη σελίδα 212 στην Ιθάκη γράφει για τη... Ρίγα της Εσθονίας!»
- To τρολάρισμα Τσίπρα στον Άδωνι Γεωργιάδη και η «αφιέρωση»: «Το λιγουρεύεσαι, έτσι;»
Ακολουθήστε το Reader στα Google News για να είστε πάντα ενημερωμένοι για όλες τις ειδήσεις και τα νέα από την Ελλάδα και τον κόσμο.