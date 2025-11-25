Κάτι τρέχει με τον Ζοτς

Αμφιβολία, αυτή η πνευματική ασθένεια. Έχει πλέον εισχωρήσει για τα καλά στις τάξεις της Παρτίζαν μετά την απογοητευτική της εικόνα στο ξεκίνημα της σεζόν αλλά και την αιχμαλωσία σε ένα αγωνιστικό καθεστώς «Μεντελικής κληρονομικότητας», όπου κάθε νέα εκδοχή του ρόστερ γίνεται κοινωνός των αδυναμιών του προηγούμενου, στοιχειοθετώντας μια πραγματικότητα εντός της οποίας η Παρτίζαν είναι κάτι άλλο από αυτό που είχε οραματιστεί το πιστό κοινό της.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

