Καυτανζόγλειο – ΠΑΟΚ: Τα επόμενα βήματα μετά τη συμφωνία

Η συμφωνία για την παραχώρηση χρήσης του Καυτανζογλείου Σταδίου στην ΠΑΕ ΠΑΟΚ για τα επόμενα πέντε χρόνια αποτέλεσε το πρώτο ουσιαστικό βήμα σε μια διαδικασία που συνδέεται άμεσα με το μεγάλο έργο της ανακατασκευής του νέου γηπέδου στην Τούμπα.

Η υπογραφή της σύμβασης παρουσία του αναπληρωτή υπουργού Αθλητισμού, Γιάννης Βρούτσης, δημιουργεί πλέον το θεσμικό πλαίσιο μέσα στο οποίο ο ΠΑΟΚ θα μπορεί να χρησιμοποιήσει το ιστορικό στάδιο της Θεσσαλονίκης, όποτε το κρίνει απαραίτητο και όχι από την επόμενη αγωνιστική περίοδο, όπως κακώς πιθανολογούν αρκετοί.

