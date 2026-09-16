Καυτό Καραϊσκάκη για Ολυμπιακό με Πρώιμη Πληρωμή* στη Superbet!

Η Ευρώπη επιστρέφει στο «Γ. Καραϊσκάκης»! Ο Ολυμπιακός υποδέχεται απόψε στις 22:00 τη Γιαγκελόνια Μπιάλιστοκ , στην πρώτη αγωνιστική της League Phase του UEFA Europa League, ανοίγοντας μπροστά στον κόσμο του ένα νέο ευρωπαϊκό κεφάλαιο.

Οι «ερυθρόλευκοι» θέλουν να ξεκινήσουν με το δεξί τη διαδρομή τους στη διοργάνωση και να βάλουν από την πρώτη βραδιά τους πρώτους βαθμούς στη συγκομιδή τους, πριν από ένα πρόγραμμα που περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αναμετρήσεις με Μαρσέιγ, Σπάρτα Πράγας και Μίλαν .

Και στη Superbet , η ευρωπαϊκή πρεμιέρα συνοδεύεται από Bet Combo, Πρώιμη Πληρωμή και πλήθος επιλογών * για την αναμέτρηση.

Bet Combo για το Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια στη Superbet

Η ευρωπαϊκή βραδιά στο Φάληρο φέρνει στο προσκήνιο και τους πρωταγωνιστές των δύο ομάδων.

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Δύο διαφορετικοί παίκτες της Γιαγκελόνια και μία επιλογή που εστιάζει στις προσωπικές μονομαχίες που αναμένεται να δώσουν οι Πολωνοί απέναντι στον Ολυμπιακό.

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Έτσι, η δράση του Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια αποκτά ένα ακόμη στοιχείο ενδιαφέροντος μέσα από τις επιλογές της Superbet.

Η πρώτη ευρωπαϊκή μάχη της σεζόν

Η League Phase είναι ένας μαραθώνιος οκτώ αγωνιστικών και η πρώτη βραδιά αποτελεί την ευκαιρία για τον Ολυμπιακό να βάλει τις βάσεις για τη συνέχεια.

Μετά τη Γιαγκελόνια ακολουθούν απαιτητικές ευρωπαϊκές βραδιές, με το πρόγραμμα να φέρνει τους Πειραιώτες απέναντι σε μερικά από τα πιο αναγνωρίσιμα ονόματα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου.

Απόψε, όμως, υπάρχει μόνο η πρεμιέρα. Καραϊσκάκης. Europa League. Ολυμπιακός.

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Ολυμπιακός – Γιαγκελόνια . Απόψε στις 22:00. Η ευρωπαϊκή διαδρομή ξεκινά από το Φάληρο.

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