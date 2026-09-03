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Κεφάλαιο «Euroleague»: Πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται ο Άρης;

Η επιστροφή στην Euroleague αποτελεί τον μεγάλο στόχο του Άρη ο οποίος διατηρεί μεν επαφές αλλά κρατάει κλειστά χαρτιά του ως προς τις τελικές κινήσεις του.

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Άρης - μπάσκετ
Σιάο και Σπανούλης | Eurokinissi/ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΕΡΒΕΡΙΔΗΣ / ΜΟΤΙΟΝ ΤΕΑΜ
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Πέραν της ολοφάνερης αλλαγής πορείας που διαγράφει ο Άρης από την ημέρα αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώς και απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της εταιρίας από το επενδυτικό fund στο οποίο ηγείται ο Ρίτσαρντ Σιάο, είναι εξίσου ευδιάκριτη η ολοκληρωτική αλλαγή και σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής.

Ειδικά στους τελευταίους πέντε μήνες, ο Άρης προχώρησε σε ενέργειες οι οποίες δεν προβλέπονταν στο αρχικό επιχειρηματικό πλάνο.

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