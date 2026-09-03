Κεφάλαιο «Euroleague»: Πόσο κοντά ή μακριά βρίσκεται ο Άρης;

Πέραν της ολοφάνερης αλλαγής πορείας που διαγράφει ο Άρης από την ημέρα αλλαγής του ιδιοκτησιακού καθεστώς και απόκτησης του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της εταιρίας από το επενδυτικό fund στο οποίο ηγείται ο Ρίτσαρντ Σιάο, είναι εξίσου ευδιάκριτη η ολοκληρωτική αλλαγή και σε επίπεδο οικονομικής πολιτικής.

Ειδικά στους τελευταίους πέντε μήνες, ο Άρης προχώρησε σε ενέργειες οι οποίες δεν προβλέπονταν στο αρχικό επιχειρηματικό πλάνο.

Διαβάστε περισσότερα στο gazzetta.gr

