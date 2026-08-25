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Κεφάλαιο Γουόκαπ: Τι θα κρίνει το BAT, πότε θα αποφασίσει και ποιο το μέλλον του παίκτη;

Για ποιον λόγο δεν θα μπορούσε ποτέ να υπάρξει όρος που να απαγορεύει τη μετακίνησή του Γουόκαπ στον Παναθηναϊκό.

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Τόμας Γουόκαπ
Ο Τόμας Γουόκαπ | Eurokinissi
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Η αλήθεια είναι ότι όσο κυριολεκτικά στον... ύπνο έπιασε τους μεγάλους του αντιπάλους στο κομμάτι της μετεγγραφικής ενίσχυσης στην περιφέρειά του, ο Ολυμπιακός (με τις πρόωρες συμφωνίες με Μοντέρο και Μίλερ-ΜακΙντάιρ), άλλο τόσο και περισσότερο, δεν θα μπορούσε να περιμένει την τροπή που έμελλε να πάρει μία υπόθεση που αφορά σε έναν παίκτη με τον οποίο έχει συμβόλαιο μέχρι το καλοκαίρι του 2027!

Και μάλιστα όχι όποιον κι όποιον, αλλά ένα από τα μέχρι πρότινος πιο αγαπημένα παιδιά της «ερυθρόλευκης» κερκίδας (λόγω της αδιαμφισβήτητης προσφοράς αλλά και του υπέρ το δέον μαχητικού του χαρακτήρα)!

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