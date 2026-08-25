Δημοσκόπηση Interview: Τα κόμματα που μπαίνουν στη Βουλή - Εκλογές τώρα με οριακό προβάδισμα ζητούν οι πολίτες

Η μεγάλη δημοσκόπηση της Interview για την POLITIC, καταγράφει τη Νέα Δημοκρατία να προηγείται στην εκλογική πρόθεση με 26,5%, και την ΕΛ.Α.Σ. του Αλέξη Τσίπρα στο 14,5%, με συνολικά 7 κόμματα να αναμένεται να μπιουν στη Βουλή.
Παράλληλα, η πλειονότητα των πολιτών φαίνεται να έχει μπει σε προεκλογική διάθεση, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά «εκλογές τώρα», έναντι 46% που θέλει να δει την ολοκλήρωση της κυβερνητικής θητείας.
Ο Κυριάκος Μητσοτάκης παραμένει πρώτος στην εμπιστοσύνη για τη διακυβέρνηση με 29,3%, ενώ στη δεύτερη θέση βρίσκεται ο «κανένας» με 19,2%. Ακολουθούν ο Αλέξης Τσίπρας με 13,4%, ο Κυριάκος Βελόπουλος με 11,4% και ο Νίκος Ανδρουλάκης με 8,5%.
Δημοσκόπηση - Άνοιξε η «όρεξη» για εκλογές
Μικρό αλλά καθαρό προβάδισμα καταγράφει το αίτημα για άμεση προσφυγή στις κάλπες, καθώς το 51% των ερωτηθέντων προτιμά εκλογές τώρα, έναντι 46% που τάσσεται υπέρ της ολοκλήρωσης της κυβερνητικής θητείας. Το 3% δεν παίρνει θέση.
Σαφής είναι η προτίμηση των πολιτών να προκύψει κυβέρνηση χωρίς παρατεταμένη εκλογική διαδικασία, καθώς το 60% θέλει κυβέρνηση από την πρώτη εκλογική αναμέτρηση, έναντι 32% που θα ήθελε να χρειαστεί και δεύτερη κάλπη.
Με επιφύλαξη αντιμετωπίζουν οι πολίτες την εκτίμηση του Αλέξη Τσίπρα ότι η ΕΛ.Α.Σ. μπορεί να αναδειχθεί πρώτο κόμμα σε δεύτερες εκλογές. Το 18% θεωρεί το σενάριο πολύ ή μάλλον ρεαλιστικό, ενώ το 79% το κρίνει μάλλον ή καθόλου ρεαλιστικό.
Δημοσκόπηση - Έντονο κλίμα απαισιοδοξίας
Αρνητικό είναι το κλίμα που καταγράφεται τόσο για την πορεία της χώρας όσο και για τις προσδοκίες των πολιτών. Το 65% θεωρεί ότι η χώρα κινείται προς τη λάθος κατεύθυνση, έναντι 32% που βλέπει θετική πορεία.
Την ίδια ώρα, το 68% δηλώνει λίγο ή καθόλου αισιόδοξο για τη δική του ζωή στους επόμενους έξι μήνες, ενώ μόλις το 30% εμφανίζεται πολύ ή αρκετά αισιόδοξο. Η δυσαρέσκεια, επομένως, δεν περιορίζεται στην αξιολόγηση της πολιτικής κατάστασης, αλλά αγγίζει πλέον και τις προσωπικές προσδοκίες των πολιτών.
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