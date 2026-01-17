Κετσπάγια: Σαν σήμερα το γκολ στο 90' και τα 20 δευτερόλεπτα τρέλας που ακολούθησαν

Ο Τιμούρ Κετσπάγια είναι γνωστός στο ελληνικό ποδόσφαιρο από την παρουσία του ως παίκτης της ΑΕΚ και ως προπονητής τόσο στην Ένωση όσο και στον Ολυμπιακό ενώ πλέον βρίσκεται στον πάγκο της Ανόρθωσης.

Στην ποδοσφαιρική του καριέρα έκανε μία μεγάλη πορεία τόσο στα ελληνικά όσο και στα ευρωπαϊκά γήπεδα καθώς φόρεσε για τρία χρόνια τη φανέλα της Νιούκαστλ και για έναν χρόνο εκείνη της Γουλβς, παίζοντας πάνω από 75 παιχνίδια στην Premier League.

