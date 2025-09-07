Κίεβο: Ρωσικά drones «χτύπησαν» το σπίτι του ποδοσφαιριστή της Μπενφίκα, Γκεόργκι Σουντάκοφ

Στους πέντε, ανάμεσά σε αυτούς τρεις στην πρωτεύουσα Κίεβο, ανέρχεται ο απολογισμός των χθεσινοβραδινών ρωσικών βομβαρδισμών -με drones- στην Ουκρανία, με τη Μόσχα να «χτυπά» και κτίριο που αποτελεί έδρα της ουκρανικής κυβέρνησης.

Μεταξύ των ρωσικών στόχων ήταν και ένα συγκρότημα κατοικιών, στην περιοχή Σβιατόσινσκι, στο οποίο έχει το διαμέρισμα του και ο Ουκρανός μέσος της Μπενφίκα Γκεόργκι Σουντάκοφ, ένα από τα ποδοσφαιρικά αστέρια της Ουκρανίας.

Ο Γκεόργκι Σουντάκοφ επιβεβαίωσε το χτύπημα στο σπίτι του με ανάρτηση στο Instagram, όπου έγραψε: «Έτσι φαίνεται το σπίτι μου μετά τη σημερινή νύχτα. Η σύζυγος με το παιδί και τη μητέρα μου ήταν εκείνη τη στιγμή στο σπίτι. Τα... απάνθρωπα όντα από τη γειτονική χώρα θα γράψουν ότι στο σπίτι μου αποθηκεύεται στρατιωτικός εξοπλισμός».