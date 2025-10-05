Κηφισιά - ΑΕΚ 2-3: «Τρίποντο» στις καθυστερήσεις με Μαρίν!

Η Κηφισιά προηγήθηκε με 2-0 κόντρα στην ΑΕΚ στο πρώτο ημίωρο του αγώνα, ωστόσο η Ένωση βρήκε τα πατήματά της, ισοφάρισε σε 2-2 και τελικά πήρε τη νίκη στο δεύτερο λεπτό των καθυστερήσεων με τον Ράσβαν Μαρίν να ευστοχεί σε πέναλτι και να διαμορφώνει το τελικό 2-3. Τετέι και Παντελίδης τα γκολ για τους τυπικά γηπεδούχους, ενώ οι Καλοσκάμης και Γιόβιτς είχαν ισοφαρίσει για την ΑΕΚ, πριν από το νικηφόρο γκολ του Μαρίν. Με 10 παίκτες τελείωσε η ΑΕΚ λόγω αποβολής του Ρέλβας στο 48'

